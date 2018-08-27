基隆》謝立功完成登記 竟拿林右昌「頭」當芭樂丟！

國民黨基隆市長候選人謝立功27日在選委會登記完市長參選後，與眾人拿起貼有現任市長林右昌個人肖像的「芭樂」，投擲到「跳票箱」內，痛批林右昌所提的政見都跳票，並戲稱林是「芭樂昌」。（張穎齊攝）

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國民黨基隆市長候選人謝立功完成市長登記。（張穎齊攝）
國民黨基隆市長候選人謝立功完成市長登記，與眾人齊呼「凍蒜！」。（張穎齊攝）
國民黨基隆市長候選人謝立功與親民黨主席宋楚瑜在路上巧遇，謝主動向宋握手。（張穎齊攝）

國民黨基隆市長候選人謝立功27日上午在眾多市黨部幹部、議員及參選人的陪同下，率先在選委會完成市長參選的登記，成為正式候選人，謝立功完成登記後，一行人也在選委會門口，拿起貼有現任市長林右昌個人肖像的「芭樂」，投擲到「跳票箱」內，痛批林右昌所提的政見都跳票，並戲稱林是「芭樂昌」。

謝立功今早8時許在妻子董顯惠、前市長張通榮、市黨部主委黃希賢和國民黨籍議員、里長參選人等陪同下，一行人從市黨部浩浩蕩蕩地前往選委會，完成市長參選的登記。

豈料，謝立功在辦理登記手續完成後，竟在選委會門口將準備好的14顆貼有林右昌相片的芭樂，一一的丟到2只「跳票箱」裡，批林是一個不折不扣的「芭樂市長」。

謝立功說，林右昌4年前所提的14項政見，幾乎都跳票，4年來只會辦一些類似嘉年華會、文創等活動，熟鬧有餘，但對地方發展無意義，只會延續前任市長已定案或執行中的建設，如東岸軍港遷移，新火車站等案，收割稻尾，就業機會沒有增加，通勤族依然每天南北奔波，經濟依然持續低迷，只會粉飾太平，難怪民眾批評他是「膨風昌」吹牛市長。

「芭樂昌是蔡英文的小跟班！」謝立功痛批，林右昌對重啟深澳電廠一直不敢表態，畏畏縮縮，一點都沒當市長的guts，上任不到半年內就廢除實施多年的「與民有約」，上次颱風也只會跟著台北市長柯文哲下決策，一點決斷力都沒有，直指林根本沒把基隆市民放在眼裡，眼中只有權力的傲慢和政治前途。

謝立功指出，林右昌的芭樂票還包括4項「爭取捷運南港基隆線，捷運跳票成輕軌」、「基隆爛路王，同一條路不挖2次」、「規畫興建跨港纜車，連影子都沒瞧見！」、「成立招商引資辦公室，4年來有引進多少投資？」其中只有收割張通榮的裝假牙政見有兌現，其餘幾乎全跳票。

(中時 )

國民黨基隆市長候選人謝立功（右二）27日上午從市黨部出發，在妻子董顯惠（右一）、市黨部主委黃希賢（右三）等人陪同下，隨著舞龍舞獅前往選委會登記市長參選。（張穎齊攝）
國民黨基隆市長候選人謝立功（前排右二）27日上午從市黨部出發，在妻子董顯惠（前排右一）、市黨部主委黃希賢（前排右三）、前市長張通榮（前排右四）等人陪同下，隨著舞龍舞獅前往選委會登記市長參選。（張穎齊攝）
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