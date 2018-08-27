《全台最速報》雨轟高雄 民宅傾斜 市府判定危樓強制拆除

2018年08月27日 11:43 中時電子報 綜合報導

◎雨轟高雄 民宅傾斜 市府判定危樓強制拆除

823豪雨造成高雄林園1棟緊鄰農田水利溝的3層樓民宅嚴重傾斜，市府建管處委託技師公會鑑定為危樓，代理市長許立明26日晚上在防災工作會議時，指示工務局盡快拆除，27日一早拆除工作即開始進行，但因現場仍有間歇雨勢，工程進度緩慢。

◎我們不一樣 屏東停班課 兩派網友掀論戰

強烈西南氣流挾帶豪雨，屏東縣政府宣布27日停班停課，成了全台唯一放假縣市，對比24日雨勢重創南部地區，屏東卻未放假，網友湧進屏東縣長潘孟安臉書酸說「難道是補假嗎？」另有網友出面力挺，放也罵、不放也罵，真是兩難。

◎掌潭村仍淹水及胸 村民氣憤揚言走上街頭

嘉縣0823水患至今進入第5天，沿海地區仍有部分村落積水不退，加上受西南氣流影響，嘉縣市27日上午還下起陣雨，已慘遭無情大水滅村東石鄉掌潭社區，仍飽受淹水之苦，掌潭社區協會理事長林文達表示，村內水深至少還有160公分，直至26日揚言要抗議，政府才緊急調動多台抽水機進駐，痛批逼得要「良民改作暴民」，嘲諷「政府終於醒了」。

◎APEC代表換林全？宋楚瑜怒嗆：公布放話人！

外傳亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表將從宋楚瑜換成前行政院長林全，對此，宋楚瑜27日在基隆受訪時不滿地表示「請把放話的人名字公布出來！」並說明決定代表是蔡英文總統的權限，他也想請蔡總統或總統府公開說明是誰在放話，但若真的要換，他也會表達尊重與祝福。

(中時電子報)