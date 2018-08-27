爭一口氣 14歲少女撐兩年等到換肺重生

2018年08月27日 11:51 中時 馮惠宜

宜婷接受雙肺移植後康復進行復健時，畫下主治醫師夏君毅的畫像，寫下心中的感謝。（馮惠宜攝）

宜婷等到終於可以出院後，開心的和媽媽一起吃蛋糕。（馮惠宜攝）

「感謝菩薩姐姐，讓我繼續活下去！」14歲小宜婷因罕疾病導致肺部衰竭，105年12月氣切開始插管使用呼吸器、並等待肺臟移植，今年5月終於等到大愛捐贈，經長達10小時的雙側肺臟移植，陸續脫離呼吸器，27日終於可以出院返家，醫療團隊也為她切蛋糕慶生，告別兩年住院生涯，她也承諾會珍惜身體，好好活下去

。

宜婷在前年5月因反覆口腔破裂就醫轉院到台中榮總檢查發現是罕見的免疫疾病卡斯特曼病合併阻塞性細支氣管炎，病情急速惡化到氣切、插管使用呼吸器，最後甚至連用呼吸器都無法把氧氣貫流進肺臟，生命垂危，在5月間一名年輕女姓車禍器捐，中山醫學大學附設醫院立即為她進行雙肺移植，中山附醫外科部醫師夏君毅指出，這也可能是全球首例雙肺移植治療這種罕病，成功出院的首例。

肺臟移植是目前器官移植最困難的手術，能進行雙肺移植的機會更少，夏君毅指出，因為所有器官捐贈中，約只有10％肺臟可用，尤其要雙肺同時移植更困難，且由於肺移植感染機率相當高，移植手術後20％病患無法活著出院，五年存活率僅60％，宜婷很幸運，也很堅強，終於一步一步走向康復之路。

生性樂觀的宜婷回憶，病危時曾看到床榻前有很多可怕的蟲，直到完成植移後清醒才知道有個菩薩姐姐大愛捐贈，讓她生命得以繼續，她在切蛋糕慶祝重生時，也感謝捐贈者讓他可以繼續陪在阿媽身邊，並承諾未來會好好愛惜身體，不要再住院了。

(中時 )