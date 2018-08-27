基隆版「鹿希派」？　20歲大二生IG放話 拿刀捅候選人！

基隆市出現1名喬姓大二生（20歲），在IG的限時動態上揚言要拿刀捅國民黨籍暖暖區市議員擬參選人蔡長宏，目前喬嫌已被函送法辦。（張穎齊翻攝）

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鹿希派模仿效應擴張？綜藝天王吳宗憲兒子吳睿軒（藝名鹿希派），先前在社群網站instagram限時動態PO出揚言要炸北市府等文字，引起社會譁然，豈料基隆市也出現1名喬姓大二生（20歲），同樣在IG的限時動態上揚言要拿刀捅國民黨籍暖暖區市議員擬參選人蔡長宏，目前警方也逮到人，並將喬依恐嚇危安罪函送基隆地方檢察署偵辦。

警方表示，基隆市警察局第三分局暖暖派出所於9日下午1時許，接獲蔡長宏報案，稱有人在社群網站instagram上傳1張其競選海報，並在海報下方標寫「上次吃熱炒有遇到 早知道就拿刀捅人了」。蔡男表示，此人公開在IG的照片、文字，致使他心生畏懼等情。

隨後，警方於當下下午3時30分，通知喬男到案，喬當場坦承犯行，並辯稱因一時好玩將相片PO在社群網站上而已，雙方不認識無任何過節等情，不過警方仍依涉嫌公職人員選舉罷免法第98條及刑法第305條恐嚇危安罪將喬嫌函送基隆地方檢察署偵辦。

國民黨基隆市黨部主委黃希賢也與蔡長宏在27日基隆市三合一選舉登記首日，於市黨部舉行記者會，黃希賢對此強調，必須拒絕選舉暴力，反對網路霸凌，同時呼籲選舉是選賢與能而非暴力威脅，相信選民都是中道理性且眼睛雪亮的。

黃希賢說，發生這種事真的是令人感到遺憾，選舉應該是公平競爭、互相尊重暢談理念，應共同為基隆市的未來認真努力打拚造福一方市民。

蔡長宏則表示，選舉是一時的，切莫因支持特定對象而傷了另一方又觸犯法律那是非常不值得的，民主政治不應是這樣展現，希望他是最後一位受害者，不要再有這樣傷害彼此的事件發生，我們要一起守護中華民國可貴的民主政治。

(中時 )

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