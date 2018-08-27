NBA》修改進攻籃板規則 到底爽到誰？

「魔獸」霍華加盟巫師隊。(美聯社資料照)

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中時電子報

NBA競賽委員會打算修改籃板球規則，將球隊搶下進攻籃板之後的出手時限(二次進攻)從24秒縮減為14秒。不過網路上有人做出統計圖表，其實這個規則的修改影響不大，因為絕大多數的二次進攻都在10秒以內結束。

美媒指出「魔獸」霍華(Dwight Howard)新加盟的巫師隊是最大受益者，霍華是進攻籃板大師，他最厲害的時候平均每場可抓下超過4顆。縮短出手時間正對霍華的脾氣，因為他抓下進攻籃板之後直接灌回籃框就好了。

事實上現今的進攻籃板超過30%都是攻方出手不進，然後內線球員直接補籃成功，而且75%在5秒內出手。就算抓下進攻籃板再傳出去，通常也不會耗得太久，超過14秒的比例僅6%，修改規則只是要避免比賽末段領先的一方藉此拖時間。

騎士「神經刀」JR史密斯今年總冠軍賽首戰就是誤以為領先才在拖時間，若他直接補籃或許就贏球了。

雖然影響可能不大，但還是有球迷不滿，畢竟進攻籃板是很難搶的。「有本事請顧好自家的防守籃板，為什麼要懲罰辛苦卡位搶到進攻籃板的隊伍？」

勇士湖人大利多 聯盟擬修快攻規則

目前聯盟也正在修改快攻規則，加上二次進攻時限縮短，失去防守籃板的代價變小，整體而言其實是對搶下防守籃板然後長傳急攻的戰術會更加有利。所以佔到便宜的未必是巫師，而是像勇士、湖人、騎士這些擅長快攻的球隊。

(中時電子報)

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