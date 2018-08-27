推廣世界花博 市議員建議廟宇增加外語籤詩

2018年08月27日 12:19 中時 陳世宗

2018台中世界花博會即將於11月3日開展。台中市政府預計將吸引一百萬人次的外國遊客。市議員翁美春、邱素貞、蕭隆澤、陳淑華、謝明源、張芬郁等人27日在議會聯合質詢時指出，宮廟是社會穩定的力量，同時也是最吸引外國遊客參訪的在地文化之一，因此建議市府在花博期間，應推動各宮廟外語導覽，並增加外語的籤詩，讓國外遊客能更深入了解台灣文化。

台中市議會27日舉行民政部分業務質詢。翁美春質詢時表示，民政局在業務工作報告中指出，孔廟配合花博，將推出花博祈願卡供民眾祈福懸掛，更設計拍照相框，提供民眾打卡，但是到現場察看，竟然發現這個相框己經壞掉，讓民眾相當失望。

民政局長游湧志答詢表示，孔廟花博打卡相框，是廠商無酬在活動設計製作的，但由於材料是使用珍珠板，在活動後二個月，就因為民眾經常拍照，目前已經毀損，因此無法使用。

翁美春指出，花博即將舉辦，宮廟又是最能吸引外國遊客參觀的地點，要將花博與台中廟宇觀光做結合的，最好的方法，就是儘速推出台中各大廟宇的英文及日語的導覽，讓各國民眾來台中看花博，也來拜媽祖。

邱素貞表示，目前台灣各縣市中，台南市從今年開始，包括鹿耳門聖母廟等知名廟宇，只要掃描QR Code，即可有30分鐘的英語導覽服務，甚至還推出了英文籤詩，也就是外國朋友到台南的廟宇拜拜，還可以抽籤，用他們的語言來求神明指點迷津。

蕭隆澤、陳淑華說，為吸引更多國外遊客到花博參觀，市府團隊大老遠跑到日本等國家宣傳，既然名稱叫「世界」，就是除了台灣本國人外，還要吸引更多外國觀光客前來參觀，才能帶來龐大的經濟效益。台灣廟宇之美，是吸引外國人旅遊的重要景點，台中市有不少知名廟宇，例如樂成宮、南天宮、萬春宮等，因此建議市府在花博期間，在這些廟宇設置、提供外語導覽服務，為花博宣傳。

游湧志指出，在孔廟部分，目前已經設置有英、日語的導覽志工；至於其他宮廟方面，將會和觀旅局和文化局研議規劃外語導覽。

副市長張光瑤強調，宮廟增加外語導覽是好事，目前所知，宮廟大多已經有英語的導覽，可能比較欠缺日文部分。將會優先選擇2百年以上的宮廟，且已經具備有英、日語的導覽，將會請相關單位列入花博行銷的景點。

(中時 )