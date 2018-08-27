亞運》射箭反曲弓男子團體 中華隊5比3祛「韓」摘亞運第一金

2018年08月27日 12:08 中時電子報 黃邱倫 ／雅加達報導 ／雅加達報導

中華男子反曲弓射箭隊27日在雅加達-巨港亞運挑戰世界冠軍南韓隊，經過四局激戰後，中華隊靠著有支9分箭重新檢視後確定為10分箭，添得一局分數，最終5比3氣走超級強隊南韓，幫助中華隊拿到本屆亞運第9面金牌，也是台灣亞運史上第一面反曲弓男團金牌，全隊賽後歡喜擁抱，這面金牌貨真價實。

中華隊教練在決賽派出羅偉旻、18歲小將湯智鈞和成名很久作戰經驗豐富的魏均珩上陣。南韓隊則由金優鎮(世界紀錄保持者、里約奧運金牌)掛帥，搭配李雨錫和吳真爀。第一局前3箭南韓隊射出兩之10分箭，中華隊雖然落後2分，但後3箭中華健兒3人都命中靶心，56比55逆轉獲勝拿到2分。

士氣受到重挫的南韓隊，世界紀錄保持者金優振在第二局的第1支箭只射中7分，李雨錫也僅設中8分，前3箭中華隊領先2分，後3箭南韓隊回穩射出29分，中華小將羅偉旻射中10分，可惜湯智鈞射出7分箭，錯過拿下此局機會，雙方53比53平手，中華隊依舊3比1領先。

第三局，南韓隊前3箭射中2支滿分箭得到29分，中華隊在受到側風影響的情況下，湯智鈞拖靶僅射中5分，前3箭落後7分，南韓隊在第三局以58比51輕鬆勝出，雙方3比3戰成平手。

關鍵第四局，兩隊都沒有退路，里奧冠軍金優鎮射中10分，李雨錫和吳真爀都是9分箭，中華隊三將26分，落後2分；後3箭金優鎮再次射中10分，南韓隊取得27分，總分55分，中華隊湯智鈞和魏均珩都射中10分箭，中華隊同樣得到55分，逼平南韓隊，在所有選手射完之後，中華隊申請重新檢視第4局的第4支壓線的9分箭，裁判最後判定為10分箭，中華隊56比55搶下第4局，最後以5比3拿下台灣亞運史上第1面反曲弓男團金牌。

(中時電子報)