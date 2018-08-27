台灣高中生參加青年領袖會議 為全球環保貢獻心力

台灣高中生赴以色列參加「國際環境青年領袖會議」，與寄宿家庭一同享用安息日大餐。（教育部提供）

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教育部青年署遴選10位高中生代表在8月9日至18日赴以色列參加「國際環境青年領袖會議」，與來自以色列、奧地利、保加利亞、德國及捷克等5國的青年代表們，就塑料汙染議題彼此學習與交換經驗，共同為全球環境保護貢獻心力。

各國代表的「國情報告」是會議的重頭戲，青年署於行前培訓時安排學者專家、環保署及非營利組織代表簡報說明我國塑料汙染議題及相關政策因應現況，並前往北投焚化廠了解我國垃圾處理流程，之後青年代表們於以色列將所知所學發揮得淋漓盡致。

台灣青年代表簡報時，以2018年世足賽台灣以回收寶特瓶製造的16國代表團環保紗球衣切入，全面性介紹台灣在日趨嚴重的塑料污染環境下，政府因應的政策與措施、大專校院的配合機制、非營利組織的保護行動以及企業的努力，並畫龍點睛地以「給愛麗絲」音樂為我國回收垃圾車的特有代表音樂為點綴，引起台下聽眾的共鳴。

會議主軸以「模擬聯合國」的方式進行，讓與會青年代表不同國家，從不同的角度分析各國在塑料汙染這個議題上面對的困境並擬定對策草案，具有豐富模聯經驗的我國代表熟練地與各國青年討論塑料汙染議題，並協助他國代表融入模擬聯合國活動，優秀表現令人印象深刻。

在接近行程尾聲的文化之夜中，因為我國代表團中有一位原住民族青年-曾元，全體代表為展現台灣特色風情以原住民族起源傳說故事為題材，團員們認真編排劇本以達最佳戲劇效果，更設計原住民歌舞橋段與觀眾互動，帶領全場一同舞蹈，將氣氛帶到最高潮。

與會團員陳品妤提到，在寄宿家庭生活體驗到他們非常重視的安息日，發現以色列是一個非常重視家庭與傳統文化的國家，很高興自己有機會貼近與了解以色列人民的生活態度；另位與會團員曾元表示，透過會議中的討論與激盪，也學習到從塑料汙染到各項國際議題，每個國家都需要依國情發展不同的政策，才能對症下藥。

青年署期望透過各式青年活動，開拓青年國際視野，與世界接軌！想掌握更多國際參與及交流訊息，可上iYouth青年國際圓夢平台查詢(https://iyouth.youthhub.tw)。

(中時 )

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