社民黨推出5位議員參選人 齊心打破藍綠金錢舊政治

2018年08月27日 12:20 中時 張立勳

年底9合1選舉登記第1天27日早上，社民黨5位平均年齡35歲的市議員參選人聯合前往北市選委會登記，5人高舉鐵鎚，奮力敲碎藍綠色的「$」字冰雕，象徵齊心「打破」藍綠金錢舊政治，社民黨期待成為第三勢力的第一選擇，從台北做起，開創多元新議會。

社會民主黨此次推出5位市議員參選人，有性別平權運動戰將苗博雅參選大安、文山區、全台第一位參選的青年外交官劉仕傑參選士林、北投區，還有深耕社區、反弊蛋指揮官游藝參選松山、信義區、勞權義務辯護律師陳又新參選內湖、南港區，更有年僅25歲、深耕多年的許菡芸參選中正、萬華。5位背景不同的青年候選人，象徵社民黨在落實性別平等、提升勞動權益，以及捍衛主權的決心。

社民黨召集人范雲表示，4年前台北雖選出超越藍綠的市長候選人，但在托育、性別、土地正義，以及兩岸一家親的立場上，有待改進。社民黨特別針對勞動、托育、拒濫權、主權，以及性別平等5大議題提出政見，作為未來積極監督台北市政府的著重項目。

針對勞動議題，劉仕傑指出，友善勞動環境的第一步就是「強化勞檢，優化檢舉機制」以及「保障非典勞動者 」。目前北市有42位勞檢員、130萬的勞動人口，若要符合國際勞工組織對已開發國家的建議，勞檢員額與勞動人口比例達1:10000，則應在4年內增額至130位勞檢員。

游藝表示，這11年來選區議員坐擁資源，卻無人認真監督選區裡爭議最大、不當開發的大巨蛋案，放任北市府包庇護航大巨蛋至今，甚至還有現任議員選擇跟遠雄站在一起，既然他們不關心環境永續、不關心樹木保護，所以游藝決定自己站出來參選，討回小市民監督政府的權力。

陳又新說，目前台北市2歲以下幼童有5萬多個，卻只提供9000個公托名額。台北市若要成為友善家長及孩童的環境，則必須「盤點空餘教室」，讓「公共家園」與「公共幼兒園」所提供的照顧服務得以相互銜接、擴充，並以社區共管力量，結合資源共享、弱勢扶助精神，營造對幼兒、教育者、家長3方共好的社區托育服務。社民黨主張以0至6歲兒童進入公共化托育體系比例，4年內應達7成以上為目標。

針對性別平等議題，許菡芸表示，近年下一代幸福聯盟等團體主張於國中小義務教育中，刪減性別平等教育的篇章，然而性平知識攸關學生權益，不應被任意剝奪，因此，社民黨主張性平教育應回歸教育者專業，捍衛學生的教育權利。

(中時 )