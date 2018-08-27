北京直擊／阿信北京鳥巢唱錯詞？「超大咖」嘉賓驚嚇後笑開懷

2018年08月27日 13:00 中時 徐桐炘

五月天特地為黃渤慶生。（相信音樂提供）

五月天「人生無限公司」巡迴演唱會今在北京鳥巢舉行第107場，邀來在巡演的串場電影中義氣助陣擔任「長官」的黃渤擔任嘉賓，還為黃渤驚喜慶生，10萬人一起唱生日快樂歌，但令人莞爾的是，台下歌迷竟提前破哏，阿信成功用演技瞞過，也順勢自薦請黃渤擔任他們電影的導演。

黃渤今年升格為導演，自演自導《一齣好戲》，票房高達13億元人民幣（57.9億元台幣），阿信量身打造主題曲〈當每顆星星〉，今天不忘幫忙宣傳該片，也提議未來合作電影，黃渤搞笑說：「畢竟拍部片製片和投資方都會考慮很多商業因素，今天你們有這麼多觀眾，有什麼好不請。」

黃渤今在鳥巢度過44歲生日，他先和五月天飆唱〈傷心的人別聽慢歌〉，之後進入談話時間，突然有台下粉絲大喊生日快樂，五月天卻故作驚慌，假裝不知此事，再連忙送上簡單祝福，黃渤開玩笑說：「對，今天其實是我生日，哎！年近30了！」五月天跟著「降齡」回應：「長官我們25歲年紀小，就是不懂事！」

接著阿信和黃渤演唱〈當每顆星星〉，但唱不到幾句，阿信的歌詞突然對不上曲，結果音樂直接變成生日快樂歌，其他4人一起推出蛋糕，阿信表示台上和台上各位他慶祝一次，「30加30歲，你今天就過60歲生日。」黃渤笑說原本真以為他們忘了，「想說你們忘記了，心眼這麼大！」

阿信也問黃渤為何等到巡演過了一年半才首度現身，黃渤說：「都在想你們和等這一天！」阿信也稱讚黃渤是「唱歌唱非常好，只是演員身份被困住一直沒去當歌手。」黃渤提起過去的歌手夢，首次在這麼多人面前唱歌，他也希望未來能以歌手身份開唱，當然不忘承諾邀請五月天擔任嘉賓，五月天笑說：「沒請我們也會來！」黃渤打趣回：「讓你們唱20首。」

(中時 )