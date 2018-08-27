基隆》基市議員選戰 宋楚瑜拚親民黨6席全壘打

2018年08月27日 12:56 中時 張穎齊

親民黨主席宋楚瑜率領6名基隆市議員候選人前往基隆市選舉委員會，陪同登記。（張穎齊攝）

國民黨基隆市長候選人謝立功主動向親民黨主席宋楚瑜握手致意。（張穎齊攝）

談及劉文雄，宋楚瑜顯得感慨萬千。（張穎齊攝）

今（27）日是地方公職人員選舉登記首日，親民黨主席宋楚瑜率領6名基隆市議員候選人前往基隆市選舉委員會，陪同登記，宋楚瑜更喊出「六六大順」口號，力拚候選人「全壘打」，將6名人選都送進市議會。

親民黨目前在基隆市議會中，占有3席次，分別是議員莊錦田、楊秀玉、徐莉莉，此次更增加了凃慧玲、黃淑珍、張志維等3人來登記參選，宋楚瑜表示，黨團將全力以赴，來為基隆鄉親服務，6名候選人「六六大順」。

宋楚瑜表示，今天正式到選委會登記參選，爭取為基隆市鄉親服務的機會，要求候選人能做好民意代表，督促市府，為鄉親打拚，記得4年前，已故的前立委劉文雄帶著莊、楊、徐3人去登記，3人當選後更成立黨團，他們在市議會表現也都很認真，這次要增加了凃慧玲、黃淑珍、張志維來登記參選。

「天大地大，人民最大！」宋楚瑜強調，為民服務是最基本的主張，同時要有策略和方法，親民黨團有3項主軸，第一是要善用基隆港，把基隆港現代化，如今這麼好的港口，但觀光效益卻還有待加強，未來也會要求親民黨的立法院黨團為基隆港提出貢獻。

宋說，第二是老舊的都市，這讓他很汗顏，因為全世界有很多港灣的都市都非常漂亮，但基隆的都市規畫更新還有待加強，需要給鄉親們更多協助；第三，基隆和台北在生活及交通方面整合好，他舉例現在普悠瑪還在用打孔來收票，大陸都在用支付保收錢，原因在於政府都沒有投資，鐵路局也沒有提升服務水準或好好照顧員工。

談到去年已故的劉文雄，宋感慨地說，文雄是第一個跟他討論到基隆港現代化及軍港遷移議題的人；此外在仁愛區的議員人選，他會禮讓給行政院長賴清德姪子、無黨籍的童子瑋，希望童來將廟口現代化，至於童是否入黨，那則要問童本人；而預估拿下幾席，他先不做揣測，只希望提名全上。

此外，記者問及「稍早謝立功有來握手，基市長候選人會支持誰？」宋聞後回應，他現在不表態，但希望每位市長候選人都讓大家好好了解，晚些時候他才會表態，並強調「其實各縣市各黨各派都希望獲得親民黨支持」。

(中時 )