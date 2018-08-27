2018大陸大學畢業生薪酬榜公布 北京清華奪冠

2018年08月27日 14:28 中時 楊家鑫 、 喻華德

隨著大陸經濟持續發展，大陸的大學畢業生薪資也逐漸成長。「中國薪酬網」日前公布一份2018年中國大學畢業生薪酬排行榜TOP 200指出，畢業生平均薪酬最高的前三名分別為清華大學9,065元人民幣（下同；約合41,500元新台幣）、北京大學9,042元、北京外國語大學9,020元。同時報告也預測未來可能成為風口的專業，包括第三產業類、人工智慧類、基礎設施建設類。

大陸「21世紀經濟」報導指出，中國薪酬網日前公佈了一份2018年中國大學畢業生薪酬排行榜TOP 200，這份榜單通過對包括39所「985工程」大學院校和112所「211工程」大學院校在內的近百所大學2017屆、2015屆、2013屆本科畢業生進行調查，樣本數量達到281萬人，計算出了各大學畢業生的薪酬狀況。

報導稱，從上榜大學來看，清華大學2017屆畢業生平均薪酬最高，達到9,065元。北京大學和北京外國語大學分別位居第二和第三位，平均薪酬為9,042元和9,020元。位居前十的大學還包括上海交通大學、對外經濟貿易大學、外交學院、復旦大學、浙江大學、同濟大學、中央財經大學等。

報導指出，從上榜大學所在城市來看，一線城市的大學在畢業生薪酬上明顯佔據優勢。除浙江大學外，位居前十的大學均為北京和上海的大學。

而在眾多大學類別中，理工類、語言、財經院校一直深受企業青睞。本次上榜的北京外國語大學、外交學院、上海外國語大學、廣東外語外貿大學等大學排名均位居前30位，超過不少985和211大學。

報告還提到了未來可能成為風口的行業，例如第三產業類，其中包括法學、新聞傳播學以及編導、經濟學、管理學；人工智慧類，其中包括電腦科學與技術、電子資訊、機械工程、自動化；基礎設施建設類，其中包括土木工程、建築學、風景園林和城市規劃、電氣工程、交通運輸工程、水利工程、測繪科學與技術和地理資訊系統等。

「風口」出自小米的創辦人雷軍，他形容創業的「站在風口上，豬都會飛」了，被命名為「飛豬理論」。

(中時 )