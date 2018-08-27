8年成長8倍 越南人擠爆韓整形外科

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旺報

據南韓保健產業振興院統計指稱，去年赴韓的越南整形患者數為7447名，是2010年（921名）的8倍。赴韓整形旅遊的越南人呈增長趨勢，其中受K-POP或K-BEAUTY影響的年輕越南女性占絕大多數。整形旅遊商品價格在300-1000萬韓元（約合新台幣8.24-27.46萬元），高於去年的越南人均國民收入（2385美元，約合新台幣73410元）。

隨著越南患者數的增加，首爾江南規模較大的整形外科繼英語、中文、日語、俄語之後，開始流行招聘越南語翻譯人員。醫院的康復室內，除了K-POP音樂之外，還播放著越南人氣歌手的歌曲。還有醫院與周邊的越南餐廳簽訂合約，向患者提供越南口味的患者餐。

在首爾江南區新沙洞某整形外科工作的越南員工黎小姐（30歲）表示，最近患者數量大增，獨自一人已經應付不來，因此又增加了一名越語翻譯人員。首爾江南區狎鷗亭洞某整形外科表示，越南患者數較去年增長了2倍，超越了來自中國大陸患者數。

受薩德（末段高空區域防禦系統）報復影響，大陸整形遊客數出現減少，整形醫院隨即將目光投向了東南亞市場。吸引越南患者的代理公司也是生意火爆。醫院方面非常注重口碑，原因是越南患者大多經熟人介紹赴韓整形。

(旺報 )

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