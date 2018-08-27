美方施壓拒招陸籍員工？ 荷蘭光刻機巨頭否認：消息不實

友善列印
中時

近日傳出荷蘭晶片設備製造商、曝光機（大陸稱光刻機）巨頭ASML由於美方壓力拒招中國大陸籍員工。對此，大陸觀察者網報導稱，ASML荷蘭總部27日上午發聲明稱，該消息不實。ASML表示，歡迎來自全球的工程師。但在美國的某些職務的確需要美國政府許可，且目前審核流程更長。

大陸觀察者網報導指出，日前有大陸網友爆料，稱朋友在荷蘭讀研究所，畢業後準備留在當地，最近在找工作，結果收到一封令人震驚的郵件：ASML公司收到美國政府禁止，不得招收中國員工，所以不能把他的履歷提交給ASML公司。

報導稱，曝光機是積體電路最具關鍵性的基礎裝備之一，用於生產高階半導體晶片。在曝光機領域，荷蘭ASML公司幾乎壟斷了全球高階曝光機市場。但ASML的物鏡系統是蔡司公司提供的，雷射發生器是美國公司供應的，所以美國政府真要限制ASML的話，還是有辦法的。

報導指出，ASML荷蘭總部對於「美方施壓拒收中國員工」的消息，於27日發聲明稱，消息為不實報導，ASML可以並將持續在全球招募中國大陸籍人員加入公司高科技產品的研發、工藝和服務團隊。

不過，聲明也提到，對於某些在美國本土開發的技術來說，在ASML將其分配到與這些技術相關的職務上之前，中國大陸籍員工以及來自其它約20個國家的員工，需要先獲得美國的相關出口許可。但這並不是新的情況，而是已經存在多年的程序。目前美國政府對授予該等許可設置了更嚴格的條件，而且流程也需要花更長的時間。

報導稱，ASML近年來加大對大陸市場的投入與支援。根據ASML公司財報，今年一季度大陸地區的曝光機銷售占比20％，二季度中占比19％，與美國市場相同，超過台灣市場，不過跟韓國市場35％的市佔率相比還有較大差距。

(中時 )

2018大陸大學畢業生薪酬榜公布 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。