美方施壓拒招陸籍員工？ 荷蘭光刻機巨頭否認：消息不實

2018年08月27日 14:34 中時 楊家鑫 、 喻華德

近日傳出荷蘭晶片設備製造商、曝光機（大陸稱光刻機）巨頭ASML由於美方壓力拒招中國大陸籍員工。對此，大陸觀察者網報導稱，ASML荷蘭總部27日上午發聲明稱，該消息不實。ASML表示，歡迎來自全球的工程師。但在美國的某些職務的確需要美國政府許可，且目前審核流程更長。

大陸觀察者網報導指出，日前有大陸網友爆料，稱朋友在荷蘭讀研究所，畢業後準備留在當地，最近在找工作，結果收到一封令人震驚的郵件：ASML公司收到美國政府禁止，不得招收中國員工，所以不能把他的履歷提交給ASML公司。

報導稱，曝光機是積體電路最具關鍵性的基礎裝備之一，用於生產高階半導體晶片。在曝光機領域，荷蘭ASML公司幾乎壟斷了全球高階曝光機市場。但ASML的物鏡系統是蔡司公司提供的，雷射發生器是美國公司供應的，所以美國政府真要限制ASML的話，還是有辦法的。

報導指出，ASML荷蘭總部對於「美方施壓拒收中國員工」的消息，於27日發聲明稱，消息為不實報導，ASML可以並將持續在全球招募中國大陸籍人員加入公司高科技產品的研發、工藝和服務團隊。

不過，聲明也提到，對於某些在美國本土開發的技術來說，在ASML將其分配到與這些技術相關的職務上之前，中國大陸籍員工以及來自其它約20個國家的員工，需要先獲得美國的相關出口許可。但這並不是新的情況，而是已經存在多年的程序。目前美國政府對授予該等許可設置了更嚴格的條件，而且流程也需要花更長的時間。

報導稱，ASML近年來加大對大陸市場的投入與支援。根據ASML公司財報，今年一季度大陸地區的曝光機銷售占比20％，二季度中占比19％，與美國市場相同，超過台灣市場，不過跟韓國市場35％的市佔率相比還有較大差距。

(中時 )