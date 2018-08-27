聯合國NGO會議 慈濟發表「與地球共生息」

2018年08月27日 13:12 中時 廖德修

慈濟美國總會副執行長曾慈慧在論壇上發表「與地球共生息」，分享要減緩氣候變遷所帶來的災害要：清淨在源頭，從「心」做起！，圖為論壇海報。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟在會議周邊介紹「慈悲科技」產品，慈濟志工說明如何將回收物用心處理，再創造地球資源價值，製成救災的環保毛毯、衣服，以及日常中隨身攜帶餐具的力行。（圖／慈濟基金會提供）

此次會議有近44％的青年參加，其中來自台灣的3位年輕人，她們是參加聯合國實習專案的慈濟大學、慈濟科技大學學生。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟年輕人（右1、右3）詳細說明慈濟慈善、環保等理念，呼籲年輕人一起為實現聯合國「2030年可持續發展議程」努力，許多大會參與者駐足攤位、主動了解慈濟志業。（圖／慈濟基金會提供）

第67屆聯合國新聞部／非政府組織會議閉幕式由慈濟美國總會裘曜陽代為發表大會宣言：重新喚起國際合作的時刻，加入與更新公民社會的承諾。（圖／慈濟基金會提供）

「第67屆聯合國新聞部/非政府組織會議」於美國時間8月22日、23日在紐約總部召開，此次重點在「以世界公民的身份，共同為全球問題尋求全球解決辦法。慈濟基金會以「聯合國經濟及社會理事會非政府組織的特殊諮詢委員」出席會議，也受邀舉辦論壇發表「與地球共生息」，並代為發表這次大會的結論。

慈濟美國總會副執行長曾慈慧在論壇分享慈濟面對氣候變遷災難的因應，以及提供人道救援的經驗，而要減緩氣候變遷所帶來的災害，則是要：清淨在源頭，從「心」做起！

「第67屆聯合國新聞部/非政府組織會議」於8月22日開幕，超過2千多位NGO代表出席，盼為這次會議做出一個決定性的結論。慈濟基金會由美國總會副執行長曾慈慧、美國總會裘曜陽、紐約分會宋麗芬、德國慈濟志工林美鳳，帶領5位慈濟年輕人出席承擔工作人員，更與全球NGO代表分享慈濟的慈善、環保理念。

此次參加會議者有近百分之44是青年，包含來自台灣的3位慈濟大學生，他們是參加聯合國實習專案的慈濟大學、慈濟科技大學學生，另外還有2位美國慈青大專青年。

「第67屆聯合國新聞部/非政府組織會議」的主題是「我們人民......共同為全球問題尋找全球解決方案」。聯合國秘書長安東尼歐·古特瑞斯（António Guterres）強調「我們需要重申多邊主義的價值；只有全球ㄧ起協力尋求解決辦法才能解決全球問題。」

慈濟美國總會副執行長曾慈慧在論壇上發表「與地球共生息」（Shared Planet, Shared Responsibility），與其他2位演講者ㄧ起針對氣候變遷，舉出非政府組織等公民團體正視氣候變遷所產生的問題。

曾慈慧分享慈濟在全球提供人道救援的經驗，號召更多的人與團體，將證嚴法師「清淨在源頭」的理念從日常做起，並傳達出去。慈濟志工帶動每個人從自己生活的周遭做起，進而影響家庭、社會，達到全民的共知、共識與共行。

慈濟也在會議周邊設立攤位，介紹「慈悲科技」產品，慈濟志工說明如何將回收物用心處理，再創造地球資源價值，製成救災的環保毛毯、衣服，以及日常中隨身攜帶餐具的力行。許多大會參與者駐足攤位、主動了解慈濟志業。

8月23日會議閉幕前，所有民間組織將會議討論成果, 起草成一份NGO宣言再閉幕式中發表，詳細說明在聯合國為實現「2030年可持續發展議程」的努力中，能投入的貢獻及承諾，閉幕式由慈濟美國總會裘曜陽代為發表大會宣言，重新喚起國際合作的時刻，加入與更新公民社會的承諾。

慈濟基金會表示，近年因極端氣候造成的災害加劇，人人應正視氣候變遷問題、從生活做起，一起為保護地球努力。

(中時 )