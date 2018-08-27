六輕汙染案月底開庭 居民盼實質審理

台西鄉六輕汙染傷害聯合求償自救會總幹事吳日輝（右2）表示，受害居民不希望法官草率結案，又希望不要再拖延折磨，希望法官能聽到他們的心聲。（游昇俯攝）

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自提起訴訟距今滿3年的六輕汙染案，31日將召開言詞辯論庭。但經3年審理仍未認定六輕汙染造成居民健康損害，讓關注六輕汙染案的公民團體及自救會居民，擔心可能就此結案，因此在今（27）日召開記者會，呼籲雲林地方法院能盡快展開實質審理。

雲林台西鄉74位居民及已故居民家屬，於104年8月曾向六輕中的五家公司台塑、台塑石化、台化、南亞、麥寮汽電等，提出汙染損害賠償訴訟，但三年來開庭12次，審理卻仍停留在爭執六輕汙染是不是公害。

台西鄉居民訴訟代理人、台灣人權促進會會長翁國彥表示，自居民提起訴訟以來已3年，上一次開庭卻是在去年9月1日，這期間整整一年沒有實質審查進度，空轉主因在於六輕提出許多沒有流行病學常識、非常荒謬的抗辯，包括要求原告必須舉證六輕的哪一根煙囪、在什麼時間排出廢氣、什麼物質讓原告致病，才能要求賠償等。

翁國彥說，這三年中許多公害案件，包括RCA汙染案已經三審判決定讞，台南中石化汙染案也經過法院判決，這些公害案件的法院判決都可參考，呼籲雲林地方法院能做實質的審理。

陽明大學科技與社會研究所所長林宜平表示，她參與RCA案十多年，RCA的困難在於關廠多年，許多資料找不到，而且涉及32種有毒物質，卻只有8次違規紀錄，但六輕案有132種有毒物質，上千次違法紀錄，法官好像一直沒有進入狀況。

根據自救會調查六輕附近三個村的居民75%是癌症身故，但衛福部資料只能證明台西鄉人口30%是癌症死亡。林宜平指出，因癌症是多因子疾病，常因此容易讓被告模糊焦點，聲稱是原告抽菸、喝酒、嚼檳榔所致，台大已有許多癌症流行病學報告，指出六輕汙染下風居民罹癌風險增加，期待法官能依科學證據，實質審理釐清事實。

台西鄉六輕汙染傷害聯合求償自救會會長黃源河表示，三年訴訟，許多本來開庭能到場關心的鄉親，因為癌症不等人走了，希望法院審理能趕快有個進度，給居民一個公平正義的審判。自救會總幹事吳日輝也說，受害居民不希望法官草率結案，又希望不要再拖延折磨，這樣矛盾的心情，希望法官聽聽他們的心聲。

(中時 )

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