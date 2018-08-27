台南》傳陳子敬將不登記棄選 陳：評估中

2018年08月27日 13:09 中時 程炳璋

台灣9合1選舉登記第1天，傳出無黨籍台南市長參選人陳子敬有意放棄登記，直接棄選，陳子敬27日不願鬆口，強調有領表，團隊內部尚在評估各種方式，將在登記截止前作出決定，但稱「若選不上，登記就沒意義」。

前台南市警察局長陳子敬表態參選台南市長已有1年多，靠著在台南警職服務18年，有廣大議員與地方人脈，風格一直頗受好評，他表態參選台南市長時，不少台南市議員公開表態相挺。一度傳出國民黨將禮讓他出馬角逐台南市長，成為藍營共主。

不料高思博半路殺出，獲得國民黨提名競選台南市長，陳子敬反遭邊緣化，1年多來只能靠無黨籍市長參選人角色，努力爭取支持。

台南市27日開始參選人登記，陳子敬未到場，外界傳出他在上周內部開會討論後，有意選擇不登記，直接棄選，有團隊成員表示「已進入善後階段」。

陳子敬表示，距截止日還有4天，內部尚在評估中。雖有其他參選人連繫合作，共組「無色希望聯盟」，自己則在考慮中，沒機會就退選。

「若選不上，參選沒意義」陳子敬表示，若完成登記，接下來競選運作才要開始燒錢，包括廣告、網軍、總部開支，評估起碼要3000萬，選舉非一人的事，在這節骨眼上，他需要尋求智慧，「該離開就離開」。

陳子敬競選團隊成員表示，上周內部開會後，已通知快到最後階段，要大家「有善後的準備」。

台南市目前有7人角逐台南市長寶座，若陳子敬退出，仍有民進黨的黃偉哲、國民黨高思博、無黨籍的林義豐、蘇煥智、許中信與陳中和等6人。

(中時 )