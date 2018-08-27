抬頭紋成凶兆！研究指又深又多死亡率高10倍

一項新研究顯示，抬頭紋又深又多的人，比較可能罹患心血管疾病，死亡率也比同齡人高出10倍。（達志影像/Shutterstock)

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中時電子報
心血管疾病

有人表情特別豐富，說話時總揚著深深的抬頭紋，令人留下粗獷性格的印象。不過，一項法國研究警告，這些深深的抬頭紋可能是心血管疾病的早期徵兆。

據《每日郵報》（DailyMail）與《獨立報》（The Independent）26日報導，這份在歐洲心臟學會（European Society of Cardiology，ESC）2018年會提出的研究報告指出，抬頭紋比同齡人多者，因心血管疾病死亡的機率也比較高。

研究人員說，這些皺紋可能和動脈粥樣硬化息息相關。而動脈粥樣硬化是心臟病，還有其他心血管疾病的主要成因。

膠原蛋白可以維持頭髮，皮膚與指甲組織的健康，而它產生變化，加上氧化壓力（oxidative stress）似乎會導致動脈粥樣硬化與皺紋。研究指出，額頭上的微小血管或許對斑塊的堆積較敏感，而抬頭紋可能象徵血管老化。

科學家分析了3,200名健康的上班族，這些人的年齡分別為32、42，52與62歲，並根據他們前額上的皺紋數目與深度來評分。零分意味額頭上沒有皺紋，而3分則意味額頭上有很多深深的皺紋。

接著研究人員持續追蹤20年，在這段期間有233名受調者死亡。研究調查結束時，15.2％死者的皺紋評分為2-3，6.6％為1，只有2.1％的評分為0。研究人員發現，皺紋得分為1的人因心血管疾病死亡的機率比沒有皺紋的人略高。

而那些皺紋得分為2-3的人，死亡風險比那些沒有皺紋者高出近10倍。主持研究的法國土魯斯大學中心醫院（Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse）副教授艾絲奎蘿（Yolande Esquirol）說：「皺紋得分愈高的人，因心血管疾病導致死亡的風險也愈高。」

(中時電子報)

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文章來源：Deep forehead wrinkles can be a sign of poor health as well as getting older as scientists discover link to cardiovascular disease

文章來源：Wrinkles on forehead linked to higher risk of death from cardiovascular disease, research suggests

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