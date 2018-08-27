雲林》張麗善推麥寮港改制國際港公投 第二階段連署開跑

2018年08月27日 13:09 中時 許素惠

雲林縣長參選人立委張麗善力推雲林麥寮工業港改制為國際商港公投，已通過第一階段審查，第二階段連署開跑，27日上午確立45個公投連署據點，目標是30萬分，她呼籲大家多多連署，力推公投案進入全民表決最終階段，讓台灣更繁榮。

張麗善上午由前雲林縣副縣長張清良、前立委張嘉郡陪同，向大家宣布該改制案公投第一階段連署通過的好消息。

張清良指出，麥寮港堪稱亞洲最優良的深水港，可以停泊好幾萬公噸的船舶，早在前雲林縣長張榮味任內就有改制規畫，女兒張嘉郡和張麗善持續推動，如果能改制成功，不只能繁榮雲林，也攸關台灣未來整體經濟發展。

張嘉郡表示，麥寮港的條件是全國最好的，如果改制為國際港，雲林直接受益，可以大力發展加工轉口、岸上服務產業、觀光休閒、製造業，雲林產業結構可以趁機升級、轉型，將土地及資源做更有效的運用，是件百年長久的大計，希望大家支持。

張麗善說，產業升級和結構轉型能為雲林創造更多就業機會，養活更多家庭，年輕人願意留下來，雲林人口外流可迎刃而解，而最新鮮優質的農產品也能在最短時間銷往國際市場，不必再耗費時間和資源運到台中或高雄。

張麗善強調，她推動該案公投或許趕不上年底選舉一起進行，但無論何時能達成第二階段的30萬分連署書，她都會堅持到底，因為這能讓雲林人富起來，留下來，並讓雲林人回得來，成為台灣新門戶，讓雲林擺脫二等公民的現況，請全國動起來一起連署。

(中時 )