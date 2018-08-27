沒有人是孤島 到島嶼酒吧說心事

2018年08月27日 13:13 中時 李欣恬

現代人生活孤寂，到酒吧小酌放鬆、聊聊天的現象，成為表演藝術創作內容。來自香港、日本和台灣的藝術家跨國合作，以小酒館為舞台，推出作品《島嶼酒吧》，邀請觀眾進場說自己的故事，藝術家現場為其調製特別飲料，主創者之一、香港藝術家余美華表示：「我們試圖打破創作者和觀眾間的距離，誰才是表演者？誰才是觀看者，會是有趣的轉換，而且沒有人是孤島，對觀眾而言也是在卸下自己的心牆。」

《島嶼酒吧》是始於去年北藝中心「亞當計畫」，一群藝術家討論出來的想法，當時日本藝術家藤原力和余美華在台北林森北路一帶踏查，觀察酒吧群聚的現象，藤原力表示：「酒吧是一個集合體，很多不認識的人，因著一杯飲料而相識、彼此分享，這種混和的概念，能有截然不同的創造。」

藤原力和台灣有一些特別的連結，他的奶奶是灣生，出生於高雄，「我的奶奶告訴我，最喜歡吃台灣香蕉，那是她難以忘懷的滋味，這次我給觀眾的調酒主題，也會以香蕉為材料，這對我很有意義。」

藤原力表示，他很想找到奶奶的確切出生地，「為此，我會詢問觀眾朋友們，他們的外婆、奶奶來自於哪裡，也會問問有沒有人知道，高雄哪個地方產香蕉，我把這些地點標註下來，作為這次表演創作歷程的記錄。」

余美華表示，她是中泰混血，「我長得不太像香港人，從小到大求學都和大多數同學長得不太一樣，我也一直覺得自己像是外來者；但我在1999年第一次來台的時候，就很喜歡台灣，那時候台灣人看到我的長相問我：請問你是阿美族人嗎？讓我覺得很有歸屬感，我也想把我的島嶼故事和觀眾們分享。」

主創者之一、台灣藝術家李銘宸表示，「在表演現場裡，每個藝術家就是一座島，每座島都專屬飲料。每個人帶著自己的歷程，在此交流，再交織出不同的故事。」

余美華表示，觀眾參與式的表演形式，是世界的趨勢，「這是一個思考的年代，我們期待這樣的作品能夠引發觀眾思考，對於某些參加的觀眾而言，也跨越了某些人生、心理上的邊界，是截然不同的嘗試，有人因此來了好幾次。」

《島嶼酒吧》將於8月29日至9月2日，在台北中山堂4樓劇院咖啡演出。

(中時 )