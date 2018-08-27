「金門之子」競選連任 陳福海感性告白

2018年08月27日 13:13 中時 李金生

陳福海歷數4年來帶領施政團隊全力投入為金門未來百年奠基的水、電和交通、教育等基礎建設。( 李金生攝）

面對搖旗吶喊的支持聲浪，以「金門之子」自許的陳福海也向鄉親感性告白指出，他相信：「一步一腳印，堅持做對的事。」( 李金生攝）

金門縣長陳福海今（27）日中午在百餘位宗親和支持者熱情簇擁下登記競選連任，現場旗海飛揚，齊聲吶喊：「凍蒜！」，展現他再繼續為鄉親服務，帶領金門往前走的堅強實力和決心。

陳福海以「本色覺醒，人民第一」向鄉親溫馨喊話指出，金門曾經因為政黨惡鬥，地方與中央關係交惡，幾乎淪為偏鄉孤兒，「如今，金門站在新時代的起點，成為兩岸的中心、交流的前沿，我們有什麼理由要讓金門回到孤苦、對抗的過去，而不是敞開臂膀迎向璀璨、光輝的未來？」

陳福海強調，「兩岸通水，點亮金門」，同時也啟動了「金門新三通」時代。他說，鄉親以最低的成本喝到最好的水，這是23年來大家共同的智慧與努力的成果，更是兩岸民生合作最好的典範與起點，緊接著在這樣的基礎上，「通電」、「通橋」都有可能，更有機會迎來「兩岸和平一家親」金門最幸福的時代。

過去4年來，陳福海施政團隊全力投入為金門未來百年奠基的水、電和交通、教育等基礎建設。他在今天的參選聲明中也歷數拓寬與修建景觀道路，串接全島377公里路網，成績為歷任之最和促成台電投資建造塔山9、10號發電機組，確保金門未來10年不缺電，以及落實在地醫療，增添高精設備、留住醫事人才和中正等8校更新增建校舍的施政成果。

面對搖旗吶喊的支持聲浪，以「金門之子」自許的陳福海也向鄉親感性告白指出，「希望」、「平安」、「責任」、「照顧」、「傳承」、「服務」是他心中永遠的金門價值，面對自己的選擇和挑戰，他也相信：「一步一腳印，堅持做對的事。」

(中時 )