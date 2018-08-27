亞運》史上第1人！戴資穎打進羽球女單金牌戰

羽球世界球后戴資穎(見圖)27日在雅加達-巨港亞運羽球女單4強，以21比17、21比14擊敗印度好手塞娜，晉級28日女單金牌戰，一舉改寫中華羽球隊在亞運史上最佳成績(過去只拿銅牌)。(陳怡誠攝)

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中時電子報
／雅加達報導
戴資穎在得分後握拳為自己歡呼。(陳怡誠攝)

(14:20更新，增補戴資穎賽後感想)為了我國亞運史上首度闖進羽球金牌戰紀錄，「世界球后」戴資穎拚了！小戴27日在雅加達-巨港亞運羽球女單4強遭遇印度塞娜，小戴21比17、21比14晉級28日女單金牌戰，一舉改寫中華羽球隊在亞運史上最佳成績(過去只拿銅牌)。

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過往對上塞娜，戴資穎取得11勝5敗優勢，比賽一開打，小戴就取5比1領先，但塞娜隨即追上，甚至追成10平，接著換成小戴發威，一口氣連取5分，成功擴大領先差距，最後更靠對方回球出界，以21比17拿下首局。

如同首局翻版，戴資穎第2局一開始就以5比1領先，塞娜同樣馬上追近，可是這次塞娜成功超前，一度以14比13領先小戴，但小戴接下來連拿8分宣告贏球，根本不給塞娜任何再次翻盤機會，最後就以21比14贏球創造歷史。

戴資穎(前)離場時揮手向球迷致意。(陳怡誠攝)

戴資穎贏球時表情超級淡定，似乎不知道自己創造中華羽球隊新歷史，「好像就這樣，就贏了，明天再加油！第2局雖一度被超前，但對手有點亂了，大概是因為丟掉首局，反而是我感覺自己蠻放得開的，從沒想過上屆止步4強。」

「我感覺塞娜今天還蠻想要贏我的，整場比賽都在努力衝擊我，不過我仍掌控大部分局勢，」戴資穎說，「接下來在金牌戰，無論是碰上印度塞娜或日本山口茜，我想都一樣不好打，繼續加油就對了，就剩最後一關要過了。」

其實今天賽前也有一項對於戴資穎利多的消息，因為昨天賽前熱身場地大概沒開冷氣，讓她整個人感到不太舒服，「我沒騙你，昨天整個熱身場地就跟烤箱一樣熱，今天好一點了，也讓我可以專心備戰。」

(中時電子報)

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