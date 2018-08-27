彰化秀水農會保險部主任驚傳違貸1.5億元 前鄉長也受害

2018年08月27日 13:34 中時 謝瓊雲

全國農會界績優模範生的彰化縣秀水鄉農會，驚傳已任職38年的周姓保險部女主任，涉嫌利用保管親友存摺、印章之便，陸續冒用11名親友名義，違法申請貸款，總金額高達1.5億元，連前秀水鄉長陳濱樹也是被害人之一。

周女上週二已在律師陪同下自首，鹿港警分局正陸續通知被害人到案做筆錄，並報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦。

總幹事吳明信表示，所有農會存放款、借提款程序，完全符合信用部徵授信稽核等相關作業流程規定，文件上都有保證人、存借款人本人親筆簽名和印章；目前內部清查公款並未遭虧空所挪用損失分毫，亦無循私舞弊狀況，將全力配合司法調查。

他強調，此乃員工與親友間私人金錢糾紛，周女自首後隔天曠職至今，未正常出勤，同仁間不清楚周女的私人財務狀況，但近日在網路社群上，不斷有傳言指秀水農會驚傳有員工捲走上億元公款潛逃的傳聞，許多未經證實的臆測與謠言散播，已對農會信譽造成嚴重損害，將考慮對造謠者提告妨害名譽。

鹿港分局偵查隊長蕭志旺表示，周女坦承自1990年間，陸續利用職務之便，冒用他人文件來貸款，並侵佔客戶的戶頭存款500萬元，周末至今已完成5名受害者筆錄。

蕭志旺說，周女初步供稱是透過票據、土地貸款或是增貸方式，冒名貸款，恐涉嫌違反侵佔與偽造文書等罪嫌，已報請彰化地檢署指揮、調閱相關資料會調查釐清，目前周女也遭限制出境。

根據了解，60歲的周女未婚，在農會從基層做起，擔任保險部主任多年，平常上班出勤、工作表現都很正常，且活躍在秀水鄉許多公益社團，還擔任幹部，與陳前鄉長夫人是多年摯友、手帕交，幾名受害人也與其有親友關係或熟識多年。傳出高額冒貸案，讓許多鄉親感到意外、難以置信，猜測是否投資失利、資金周轉不靈？

而人口僅四萬多人的秀水鄉，鄉農會信用部存款高達110億元，換算平均每人有30多萬元存款，在全彰化縣農會僅次於二林鎮農會；66億元放款、盈餘都是全縣第一，而且零逾放比、信用部淨值逾10億元，堪稱是全國績優農會中的模範生。

(中時 )