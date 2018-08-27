亞運》滿分箭與5分箭 湯智鈞像洗了三溫暖好刺激

2018年08月27日 13:30 中時電子報 黃邱倫 ／雅加達報導 ／雅加達報導

中華射箭男子團隊27日在亞運賽場5比3擊敗超級強敵南韓隊，奪得史上第一面男團金牌，陣中18歲小將湯智鈞在第3局脫靶射中5分箭，中華隊輸掉該局，第4局第4支箭湯智鈞射中滿分箭，大會一開始判定9分，但賽後重審後確定10分，也因為多了這1分，中華隊56比55獲勝，進而以5比3摘金。湯智鈞賽後受訪時表示，5分箭和滿分箭讓他感覺好像洗了三溫暖般，好刺激啊！幸好沒讓這面金牌從手中溜走。

中華男子團隊在7月的德國柏林舉辦世界盃第四站比賽中就曾大勝過南韓，加上這次是連續兩次在國際賽擊敗超級勁旅，大會技術官員賽後退場時對著中華隊教練團豎起大拇指，稱讚中華隊出色表現，終結南韓隊霸權。

南韓隊在亞運開幕前就已豪氣干雲地說要包辦射箭場10面金牌，而南韓隊也確實有這個本錢，但天不從人願，南韓隊先掉了反曲弓女子個人賽，緊接著複合弓混合團體賽也失守，27日又在最有把握的反曲弓男子團體賽挫敗，看來南韓的射箭霸權地位已有動搖的跡象了。

話題回到賽場上，魏均珩表示，其實第四局第4支箭湯智鈞射出後明顯壓在10分線上，雖然大會第一時間無法判定，但教練團和選手的心中有8成把握，只是不能立刻表露在臉上，等到裁判再次確認後改判10分，全隊放下心中大石頭，苦練已久的壓力全部釋放，歡喜迎接史上第一面男團亞運金牌。

總教練林政賢說，中華射箭隊過去在亞運會上最好成績是1金1銀1銅，這次目前已1金1銀，接下來還有複合弓混合團體決賽以及反曲弓女單銅牌賽，不論如何都已超越歷屆紀錄，這是對教練團和參賽選手的最佳肯定，期許2020年東京奧運能更上層樓摘金奪銀。

(中時電子報)