車禍男斷腿藏毒 傷透老婆的心

王男將吸食器及毒品藏在包紮傷口的紗布裏。（馮惠宜翻攝）

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台中市染有吸毒惡習的44歲王姓男子7月遭逢車禍，竟將毒品及吸食器藏在包紮斷腿的紗布內，縱使太太每天檢查其隨身物品也防不勝防，日前警方持搜索票到王男家執行搜索，經警方攻破心防，王男才從紗布中拿出毒品及吸食器交給警方，太太當場傻眼傷心不已。

台中市警察局第三分局立德派出所邱姓等3名員警執行青春專案，於8月16日上午持搜索票至西屯區對王姓毒蟲執行搜索，警方表明身分及來意後，要求王男自行交出毒品，王男卻矢口否認並稱早已改過，王男的太太也在旁緩頰，表示她每天都會檢查王男的衣服、生活用品等，嚴防王男有再犯之可能。

警方曉以大義並攻破心防，王男才從左腳石膏紗布包紮處取出安非他命2包(共0.43公克)及吸食器1支供警方查扣，坦承持有並吸食毒品，警方立即將王男逮捕，全案將王男以毒品罪移送台中地檢署偵辦。

王男供稱其自今年7月車禍左腳骨折以來，為了減輕疼痛才再次染上毒癮，又怕遭責怪，不敢讓家人知道，他因為生活起居均由老婆照顧，實在藏無可藏，才靈機一動想到將毒品藏在包紮的紗布中，但終究紙包不住火，王男早已被警方盯上卻不自知，而王男太太知道先生又重染惡習大為震怒，將王男大罵一頓。

三分局呼籲，暑期青春專案期間警方為防制青少年遭受毒品戕害，將持續全力積極查緝毒品，並配合「安居緝毒專案」發揮警民合作力量，建構「友善通報網」，展現保護青少年的決心。

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(中時 )

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