從基層苦幹實幹受矚目 少年里長政績很「威」

2018年08月27日 13:32 中時電子報 綜合報導

擔任里長三年多，基層政績跟市議員層級相比竟然毫不遜色! 三重忠孝里里長王威元上任之後，幾乎把所有的時間、精力都花在處理公眾事務，不少里民甚至都曾問他說「你難道都沒在休息嗎？」

王威元表示，雖然里長工作多在服務基層，但他向來以「翻轉創新，活化在地展契機」為核心價值，建構市民心目中的美好生活，而在過去一千多個日子的賣力工作後，現在忠孝里里內各處，都能見到他實踐價值的痕跡，對他來說，里民對他的肯定就是最好的回饋。

王威元上任之初，便先動員整理里內的髒亂之處，輔以彩繪重建了街道的美觀，而有了環境的整潔，當然也不能忽略安全! 有兩個孩子的他，特別重視如何保護孩童，例如光興國小旁的光興陸橋，過去因為年久失修，加上階梯高度不一，導致孩童常發生跌倒意外，重新整建陸橋，就成為王威元給自己的使命，在他奔走下，陸橋終於以全新面貌，提供行人更加安全的環境；還有像大同南路的水溝，也是在王威元的努力下，結合附近里長共同爭取市府重建，獲得里民一致稱許! 王威元表示，將人民的小事，當作自己的大事，是他為民服務的初衷，但他深感到一個里的改變，實在微乎其微，無法有效提升一整個區的生活水準，唯有以一個區來擘劃藍圖，甚至是以一個城市的發展來做考量，才能讓同一個生活圈的居民，在共同計畫、共同實踐、共同享受的願景中，獲得最大的好處，而這也就是為何他要投入三蘆區市議員選舉的主要原因─要為同一個生活圈的市民來奮鬥。

「三重位於大台北生活圈，距離台北市只有一水之隔，我們必須跟進，更要突破。」王威元表示，三重因為開發比較早，硬體設施多未經過詳細的都市計劃，導致發展受限，他認為唯有透過更宏觀的都市更新計劃，才能再現三蘆區的繁榮景況，他除了認同國民黨新北市長參選人侯友宜的「都更三箭」政策，更期許自己若是當選議員，要像當里長時一樣，從每個小細節開始做起，讓三蘆區逐步翻轉、翻新、翻身！不辜負每一位給予他肯定與信任的選民。

(中時電子報)