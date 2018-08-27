宜賓、台灣淵源深厚 李庄、哪吒文化交流在台啟動

2018年08月27日 13:35 中時 林縉明

「宜賓李庄文化和哪吒民俗文化赴台交流」今天於台北101大樓舉行啟動儀式，宜賓市政協主席呂曉莉與國民黨前副主席林政則彼此交換意見。（林縉明攝）

大陸四川省宜賓市李庄於對日抗戰時期，無條件提供文化工作者棲身之處，吸引大批文化名流進駐，原國立中央研究院、中央博物館的舊址，部分文化也因而輾轉來到台灣，兩地淵源深厚，雙方27日於台北101大樓舉行「宜賓李庄文化和哪吒民俗文化赴台交流」啟動儀式，宜賓市政協主席呂曉莉表示，希望藉由此次交流搭起友誼橋梁，保持密切的交流互動，相約明年宜賓見。

李庄位於四川省宜賓市，面積僅71.52平方公里的小鎮，名冠中國歷史文化名鎮，國家AAAA級風景區，當地保有9宮、18廟，還大量保存大量保存明清廟宇、殿堂、古戲樓及保存完好的18條古街道，隨處可見古民居

呂曉莉指出，李庄文化是兩岸宮同的歷史記憶，79年前抗日戰爭時期，即便戰火烽火連連，李庄發出「同大迁川、李庄歡迎、一切需要、地方供需」，短短16自電文，義無反顧肩負起文化救國的歷史重任，吸引大批文化名流學子到李庄生活，更是原國立中央研究院、中央博物院所在地。

呂曉莉進一步表示，出自於李裝備兩岸認可的院士多達43位，這並非全部的統計，實際人數應更多，因此，李庄文化是兩岸共同記憶，希望藉由交流活動增進宜、台交流及情感融合，衷心期盼有宜長存。

此外，哪吒文化是兩岸共同的精神信仰，28年前，嘉義縣開機南天門泰子宮主持黃樟率領數十名信眾赴大陸尋根問祖，最終在宜賓翠屏山尋找到哪吒棟及哪吒祖廟遺址，此後，台灣信眾頻頻前往，哪吒行宮成為兩岸交流重要平之一。

2018宜賓李庄文化和哪吒民俗文化赴台交流活動，今天上午在台北101大樓中國文物協會展館舉行，國民黨前副主席林政則、市議員秦慧珠等人到場，林政則說，四川跟台灣有很多連結，像是文化、教育等方面，應該互相輪流舉辦交流，互有往來。

呂曉莉當面邀請林政則等人明年到宜賓參加交流活動，並期許從此每年兩地輪流舉辦，並擴到交流層面，增進兩地的情誼。

(中時 )