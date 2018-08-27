苗栗》徐耀昌登記陳運棟作陪 強調有邀劉政鴻

苗栗縣長徐耀昌（左）27日前往文觀局中正堂登記，參選下屆縣長。（何冠嫻攝）

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何冠嫻、
27日上午11點，眾多民眾加油力挺，為苗栗縣長徐耀昌參選應援。（何冠嫻攝）
苗栗縣長徐耀昌參選下屆縣長選舉，力求連任，和支持者們攜手高喊當選。（何冠嫻攝）

苗栗縣五合一選舉27日登記首日，苗栗縣長徐耀昌11點前往文觀局中正堂登記，現場集結許多擁戴民眾，前縣長傅學鵬，立委陳超明、徐志榮及部分鄉鎮市長、代表和村里長皆到場力挺。而上次出席徐定禎參選的客家大老陳運棟，也現身陪同徐耀昌登記。

稍早前縣長劉政鴻「巧遇」無黨籍縣長參選人徐定禎時，表示徐耀昌沒邀請他陪同，但徐耀昌強調，祕書有特別邀請，劉政鴻則回應要陪同議長夫人張淑芬登記縣議員。對於劉政鴻上午現身的舉動，徐耀昌表示不便置喙，且每個人有自己的想法，並強調把自己份內事情做好為首要。

另外，上次出席徐定禎參選說明會的陳運棟，27日坐在徐耀昌身旁陪同登記，他表示，徐定禎是他的學生，受託便義不容辭親自推薦，對徐定禎出選縣長也深表贊同，但支持徐耀昌的立場極為堅定，陳運棟強調27日的出席代表自己完全支持徐耀昌。

徐耀昌表示，連任後將持續為苗栗打拼，凸顯18鄉鎮市的各特色，並找尋認真、人品、操守佳且愛苗栗的年輕人作為接班人。27日登記現場人山人海，齊聲為徐耀昌加油高喊當選。

(中時 )

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