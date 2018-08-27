美民主黨修總統提名制度 削「超級代表」影響力

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王嘉源／綜合報導

美國民主黨全國委員會（DNC）25日投票通過，大幅削弱「超級代表」（superdelegate）在黨內總統候選人初選的角色，以增加初選透明度和公平性。從2020年全國黨代表大會開始，超級代表將不能參與首輪投票。預料一些獲草根支持的參選人，將因此更有機會於2020年大選初選中出線。

香港《文匯報》27日報導說，2016年美國總統大選的民主黨黨內初選中，前國務卿希拉蕊能夠取得總統候選人提名，很大程度是多得到超級代表的支持。當時落敗的聯邦參議員桑德斯和他的左翼支持者，一直不滿超級代表制度無視民間聲音，部分更因此在大選中拒絕投給希拉蕊，成為她最終不敵川普的原因之一。

改革派為了讓黨內總統候選人提名制度更加透明，並讓更多選民參與各州初選和黨團會議，過去兩年來一直爭取變革，最終民主黨全國委員會在25日舉行投票，並以329.5票贊成、106.5票反對，大比數通過限制超級代表的影響力。

超級代表制度原意是要防止一些非主流民粹政客取得黨的提名，這些代表包括現任民主黨籍州長、議員和歷任正副總統，人數大約有700人，他們有權在決定候選人的黨全國代表大會上，自行決定支持哪位參選人，不像一般黨代表般，必須根據所屬州份初選和黨團會議的投票結果支持個別參選人。

制度修改後，超級代表將不能參與全國代表大會的首輪投票，由於自1970年代起所有大會都是在首輪投票中分出勝負，意味今次改革幾乎等於變相廢除超級代表制度。

桑德斯表示，改革規定有助民主黨變得更開放和民主，並提升美國一般大眾在選舉中的參與程度。不過，民主黨全國代表大會前主席布拉塞爾認為，投票權是神聖權利，批評今次更改「侮辱民主制度」。

(中時 )

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