軍服未乾又被急召救災 國軍霸氣回應 老婆心疼轉驕傲

2018年08月27日 14:17 中時電子報 林郁庭

上圖：陸軍第10軍團化學兵群26日在嘉義縣受災區，持續對豬隻家禽及環境噴灑消毒劑，避免傳染疾病乘隙而入。（資料照 陸軍第10軍團提供）下圖：為原PO老公回應讓人妻也引以為傲，想說，「好吧！好好加油，把你借給災民了，希望大家都能趕快整頓好家園！」（圖/翻攝自爆怨公社）

暴雨襲擊南部，造成多處水淹成災，國軍也動員全力、日以繼夜投入災害救援，協助民眾清理家園。一名人妻上網PO出心聲，表示心疼老公才剛留守回來，屁股還沒坐熱，軍服還沒洗好甚至曬乾，就又被急召去救災。但沒想到老公一句回應卻又讓她感到引以為傲，其他網友看了也起敬意。

軍人妻26日在臉書社團「爆怨公社」心疼PO文，表示「踢公北啊~~為什麼要下那麼大的雨~~~我家男人才剛留守回來，屁股還沒坐熱，軍服都還沒來得及洗好、甚至曬乾，就又被急召去救災了，從凌晨不知道幾點忙到現在還不能休息，滿滿的恩乾（台語 指不捨）」。

接著她PO出與老公的line對話，老公回應她說：「沒關係的，老公那時候當兵就是為了幫助人民，活著才有意義壓！」還說「今天很多居民看著我說謝謝，還送吃的喝的給我，我也很開心。」讓人妻也引以為傲地想說，「好吧！好好加油，把你借給災民了，希望大家都能趕快整頓好家園！」

網友見了PO文紛紛回應，「偉大的男人」、「辛苦了，我當年921也救災過，所以能理解」、「阿兵哥這時真的很辛苦」、「國軍的辛苦只有國軍跟家屬懂！挺你們！」原PO也在留言中回覆說，老公和同袍是去災區消毒，幫忙處理受災戶約2000隻淹死的雞隻，從凌晨忙到晚間還在忙，感嘆道「希望大家以後可以不要沒事幹國軍，有事國軍幹了」。

(中時電子報)