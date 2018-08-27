亞運》空手道金牌美女文姿云加持 男友徐瑋駿鍍銅

2018年08月27日 14:18 中時電子報 黃邱倫 ／雅加達報導 ／雅加達報導

空手道美女文姿云和男友徐瑋駿甜蜜合照。(黃柏瑜教練提供)

空手道美女文姿云26日順利奪下55公斤級金牌，也成為史上第一位在亞運賽場上衛冕該量級的選手，27日她改當啦啦隊，在看台上幫男友徐瑋駿加油打氣，有著金牌女友的加持，徐瑋駿最終在75公斤量級搶下一面銅牌，空手道神雕俠女聯手抱回450萬元國光獎金，羨煞一推人。

空手道美女文姿云和男友徐瑋駿甜蜜合照。(黃柏瑜教練提供)

徐瑋駿和文姿云交往8年，平時徐瑋駿是文姿云的專屬訓練員，每次練習徐瑋駿都非常嚴厲，兩人也曾在練習場上起過口角，但也在磨合的情況下感情愈來愈好，不但一起代言，更在結束這次亞運之後將攜手邁向東京奧運。

文姿云男友兼訓練員徐瑋駿，在本屆亞運會75公斤級4強賽不敵伊朗選手，最終以銅牌收場。(黃柏瑜教練提供)

徐瑋駿27日先後擊敗地主印尼、哈薩克與南韓選手，4強賽與伊朗選手拚戰0比0，但場上5位裁判認為伊朗選手有攻擊優勢，因此判定徐瑋駿落敗。

文姿云和男友徐瑋駿奪牌合照。(黃邱倫攝)

惜敗後的徐偉駿，立刻收拾起心情在銅排賽迎戰泰國選手，結果一記正拳擊中對手臉部，對方倒在地上，裁判認為他是故意倒地躲避攻擊，因此判定泰國選手失格羅敗，徐瑋駿輕鬆拿下銅牌。

中華隊總教練黃柏瑜表示，文姿云和徐瑋駿能夠在賽場上相互鼓勵和扶持，這是最好的結合與示範，期許兩人接下來能夠朝著共同的目標勇往直前，並且一起實現夢想。

(中時電子報)