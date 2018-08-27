亞運》空手道金牌美女文姿云加持 男友徐瑋駿鍍銅

空手道美女文姿云和男友徐瑋駿甜蜜合照。(黃柏瑜教練提供)

友善列印
中時電子報
／雅加達報導

空手道美女文姿云和男友徐瑋駿甜蜜合照。(黃柏瑜教練提供)

空手道美女文姿云26日順利奪下55公斤級金牌，也成為史上第一位在亞運賽場上衛冕該量級的選手，27日她改當啦啦隊，在看台上幫男友徐瑋駿加油打氣，有著金牌女友的加持，徐瑋駿最終在75公斤量級搶下一面銅牌，空手道神雕俠女聯手抱回450萬元國光獎金，羨煞一推人。

空手道美女文姿云和男友徐瑋駿甜蜜合照。(黃柏瑜教練提供)

徐瑋駿和文姿云交往8年，平時徐瑋駿是文姿云的專屬訓練員，每次練習徐瑋駿都非常嚴厲，兩人也曾在練習場上起過口角，但也在磨合的情況下感情愈來愈好，不但一起代言，更在結束這次亞運之後將攜手邁向東京奧運。

文姿云男友兼訓練員徐瑋駿，在本屆亞運會75公斤級4強賽不敵伊朗選手，最終以銅牌收場。(黃柏瑜教練提供)

徐瑋駿27日先後擊敗地主印尼、哈薩克與南韓選手，4強賽與伊朗選手拚戰0比0，但場上5位裁判認為伊朗選手有攻擊優勢，因此判定徐瑋駿落敗。

文姿云和男友徐瑋駿奪牌合照。(黃邱倫攝)

惜敗後的徐偉駿，立刻收拾起心情在銅排賽迎戰泰國選手，結果一記正拳擊中對手臉部，對方倒在地上，裁判認為他是故意倒地躲避攻擊，因此判定泰國選手失格羅敗，徐瑋駿輕鬆拿下銅牌。

中華隊總教練黃柏瑜表示，文姿云和徐瑋駿能夠在賽場上相互鼓勵和扶持，這是最好的結合與示範，期許兩人接下來能夠朝著共同的目標勇往直前，並且一起實現夢想。

(中時電子報)

雅加達亞運專輯
亞運》棒球贏南韓卻失眠 徐生明… 高球》支持黑人陳抗？老虎伍茲躲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。