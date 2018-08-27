蒐集個資灌人頭會員 4體育協會5高層認罪獲緩起訴

2018年08月27日 14:26 中時 陳志賢

中華民國棒球協會前理事長陳太正、羽球協會秘書長李侑龍、網球協會秘書長劉中興、游泳協會前理事長許東雄、網球協會理監事趙安華5人，為主導該協會理監事改選，遭體育署告發蒐集並交換民眾個資，換票互灌人頭會員，涉嫌違反個資法、偽造文書等罪；台北地檢署調查時，5人均認罪，給予5人緩起訴，期限1年，5人須繳30萬至75萬元不等處分金給國庫。

檢方調查，教育部體育署為符合國民體育法，開放全民參與各單項體育協會，建置「民眾申請加入特定體育團體會員預報名專區」網站，自2017年11月1日至12月20日讓民眾能上網登錄報名，參與各體育團體理監事改選。

其中，棒球協會理事陳太正，亦為足球協會祕書長陳威任父親，陳太正、李侑龍、劉中興、許東雄4人，為鞏固各協會理監事改選的主導權，各自蒐集民眾個資，換票互灌人頭會員。

陳太正4人蒐集將近3000筆個資，由陳太正作為個資中轉中心，李侑龍、劉中興、許東雄3人則負責提供個資給陳，由陳進行交換，4人另僱人將民眾個資輸入各協會的預報名網站，灌水預報名人數。

此外，參選網球協會理監事改選的趙安華，也蒐集4000多筆個資，並輸入網球協會的預報名網站中，但趙安華不滿劉中興拿到7923筆個資，不滿體育署未處理換票灌人頭會員歪風，又將其中3435筆個資違法填入殘障、拳擊、保齡球、射擊、射箭、軟網、健美、舉重及撞球9個協會的預報名網站。

檢方調查後，5人認罪。檢方認為，民眾預報名後，仍須繳費才能成為正式會員，並取得理監事改選的選舉權及被選舉權，認定5人換票互灌人頭會員犯行，尚未對各協會理監事改選造成損害，同意給5人緩起訴處分，期限1年，各須繳30萬至75萬元不等處分金給國庫。

其中，劉中興、趙安華2人各須支付30萬元處分金；陳太正、李侑龍各須支付55萬元；許東雄則須支付75萬元。

(中時 )