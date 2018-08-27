永和分屍》新發展！台男不只買兇刀 分屍時還「把風」？

2018年08月27日 14:26 中時電子報 張國欽

更新內容13:39)永和分屍案又有新發展！負責購買兇刀的21歲台籍吳姓男子，昨晚被新北地院依殺人罪移送，後以30萬元交保，據悉，他在聲押庭坦承，非裔兇嫌Ewart Odane Bent殺人分屍時，他人在現場「把風」。

據《蘋果》報導，原僅承認幫忙購買凶器的吳男，對於涉及殺人分屍案一概否認，不過昨晚在聲押庭卻表示，有在現場幫忙把風，親眼看著2嫌對死者痛下殺手，但沒有協助殺人分屍。

訊後，法院考量無證據認為吳男有實際參與殺人或分屍，經權衡他宣參與犯行程度及比例原則，裁定以30萬交保、限制住居及限制出境出海，並於每周五固定向住所派出所報到。

但據《ETtoday》報導，吳男的律師駁斥：「吳是被陷害」，重申吳男就是很倒楣，幫忙買東西被拖累，根本沒有出現在分屍案現場，到案後只承認幫忙去萬華購買刀器，殺人分屍的部分不承認。

外傳出他在聲押庭中說「幫忙把風，但沒有下手」，吳男律師表示，新北地方法院聲明稿僅提及「經權衡被告參與犯行程度及比例原則，認如能以30萬交保、限制住居及限制出境出海，並命被告應於每週五固定向住所派出所報到，應可確保後續偵查程序之順利進行」，並未直接說明吳男有在現場把風。

(中時電子報)