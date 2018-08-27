為陳歐珀助陣 林錫耀重批林姿妙

2018年08月27日 14:37 中時 李忠一

前行政院副院長、民進黨選對會召集人林錫耀今天（27日）陪同宜蘭縣長參選人陳歐珀登記，林錫耀批國民黨參選人林姿妙，指縣長日理萬機，要主持開會、作出裁決、接受議會質詢、赴中央爭取經費，但林姿妙面對媒體訪問時，30秒的畫面連一句話都說不出來，批林姿妙如果當縣長，宜蘭的發展與建設會停止4年，但林姿妙陣營反批說，將一段移花接木經過後製的影片當選舉主軸，強調會做事、做對事、帶領一個有效率的團隊，才是一個縣長候選人最基礎的條件。

林錫耀表示，宜蘭是他的故鄉，蔡英文主席特別重視宜蘭，指派他陪同陳歐珀；在3周前朋友轉傳林姿妙受訪說不出話的影片，別人問他感想，他感到歹勢，除了苦笑外，心裡是非常難過。

林錫耀表示，一個要當縣市長的人，連一個簡單問題都沒辦法解釋清楚，完整的一句話答不出來，萬一選舉開票後林姿妙當選，宜蘭人丟臉、漏氣，面子是小事，但縣長爭取經費、要建設都說不清楚，宜蘭未來的發展與建設就停止4年。

對於林錫耀的批評，林姿妙陣營回應說，實在不能理解這一整個競選團隊真的是不會抹黑就不會選舉了嗎？把一段後製移花接木的影片成為選舉主軸，怎麼好意思對宜蘭縣民交代。

林姿妙陣營表示，林錫耀沒有把重點放在民進黨候選人身上，對於宜蘭基層的感受、宜蘭的未來、前瞻計畫對宜蘭的規畫都完全沒有提及，難道除了選舉操作之外，宜蘭鄉親的聲音都聽不見嗎？這樣又怎麼抓緊民意？

(中時 )