台北醫院火警殷鑑不遠 新北召集減災應變講習保安全

2018年08月27日 14:49 中時電子報 吳家詮

新北市召集包括護理之家、醫院、公托、長照機構等648處避難弱勢場所參加「減災應變講習」，希望台北醫院遺憾不再發生。（吳家詮翻攝）

8月13日凌晨衛生福利部立台北醫院護理之家發生火警，造成14人死亡、10輕重傷，震撼全國人心，也再次讓大家重視避難弱勢安全問題，新北市府今(27)日下午1時30分在市府行政大樓西側3樓多功能集會堂，針對轄內648家包括護理之家、醫院、公托、長照機構等「避難弱勢場所」辦理減災應變講習，邀請國內專家中央警察大學潘國雄老師、金宏安全管理顧問公司林金宏先生，講授場所安全、火災應變及避難逃生要領。

新北市副市長李四川表示，雖然市府相關局處對於弱勢避難場所，每年均辦理消防安全設備及公安檢查、自衛消防編組演練與各項督考工作，然而，仍無法防杜重大災害的發生。此次災害發生後，市府立即研議因應措施，除要加強防火編組演練執行與整合、檢討弱勢場所管理法令提出修法建議外，評估火災警報連動通報119進行語音報案之可行性，接續也會加緊腳步，全面檢視場所安全檢查、宣導，並辦理避難疏散演練，以有效防範火災發生及避免火災人員傷亡。

李四川副市長最後更呼籲，今日課程內容及影音於結束後將放置消防局官網供場所下載使用，希冀所有參訓人員都能在場所擔任種子教官，將所聞所學融會貫通，更能付諸行動，讓場所具備防火避難觀念及緊急應變能力，讓住民更安全，家人更安心。

(中時電子報)