台灣學生神奇中翻英曝光 李家同：看了很遺憾

台灣國中生中翻英結果讓李家同感嘆：「看了會很遺憾」。(翻攝自李家同臉書)

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中時電子報
/ 綜合報導
清華大學榮譽教授李家同。（本報系資料照/王錦河攝）

行政院長賴清德表示，將確定「雙語國家」政策，讓英語成為第二官方語言，清大榮譽教授李家同今天在臉書發文指出，「真的感到十分訝異」，世界上亞洲很多國家是雙語國家，但這些國家幾乎從前都是英國的殖民地，我們從來不是英國的殖民地，為何要變成雙語國家？

李家同並點出，雖然各級學校都有英文課，小學就學英文了，可是我們必須很坦白地承認，我們有很多的學生的英文是有問題的，而且問題還相當的嚴重，他列舉國中生的翻譯結果，表示「相信各位看了以後都會感到很遺憾」：

「你有一本書」國中生翻譯如下:

「You a book.」

「You 有一本book.」

「You is a book.」

「You are one book.」

「我的狗不喜歡水」國中生翻譯如下:

「I am dog not live water.」

「My dog isn’t like water.」

「My bog no wier」

「My dog no like warte.」

李家同說，英文如果真的要變成官方語言，我們所有的官方文件都要有英文的版本，法官的判決書就要有中、英文版本，所有的法律都要有英文版，這個工作將浪費我們國家多少資源？「我在好奇一例一休的英文是什麼樣的，真不懂成為雙語國家到底是什麼意義？」

對於去年十月教育部成立了「英語推動委員會」，李家同說這實在太奇怪了，還不如成立「英文教育改進小組」，任何一個務實的教育部官員都知道，英文沒有學好的原因何在，但是他們都不願意面對現實，比方說他們明明知道很多偏鄉的小學英文老師不夠，但是教育部就是不理會這件事，他們也知道弱勢家庭的孩子根本無法學好英文，他們也不管，卻要花很多錢在做很多的研究，如何推動英文。

李家同建議政府，不要成天浪費時間推動英文，而應該很認真地使得我們學生的英文程度提高，最他我忍不住給政府一個忠告，不要成天只會成立委員會，成立委員會多半沒有用，只會浪費公帑。

(中時電子報)

文章來源：李家同臉書

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