花蓮》花蓮縣下屆五合一選舉登記首日 熱鬧滾滾

2018年08月27日 14:55 中時 范振和

無黨籍的花蓮縣議員王燕美爭取連任，單槍匹馬完成登記作業。（范振和攝）

民進黨徵召的花蓮縣議員參選人張美慧由大批人馬簇擁完成登記參選手續。（范振和攝）

花蓮縣國民兩黨候選人壁壘分明，參選人與支持群在選委會各佔一區登記。（范振和攝）

花蓮縣107年地方公職人員選舉，8月27至31日受理候選人申請登記，第一天，不少候選人選擇吉時，或單槍匹馬或大隊人馬簇擁前往登記，「凍蒜」聲不絕於耳。

花蓮縣第18屆縣長、第19屆縣議員、第18屆鄉鎮市長、第21屆鄉鎮市民代表暨村里長五合一選舉，參選人多，老幹新枝層出，登記首日，不少陣營「輸人不輸陣」，比聲勢比排場，宛如迎神賽會，熱鬧了縣選委會與各鄉鎮市選務作業中心。

27日上午10時左右，國民黨提名的縣議員參選人徐子芳在老公前議長楊文值、兒子楊哲灃、競選總部主任委員陳貞如、總幹事陳輝亮等多人陪同下登記，徐子芳希望延續老公熱心公益的精神，無縫接軌為民服務。

已故前市長田智宣的太太張美慧也是大批人馬簇擁前往選委會登記，民進黨徵召的張美慧說，她期盼能接續田智宣關心公共事務的熱忱，期盼議會有新血輪注入新活力。兩人「分庭抗禮」場面大，坐在受理作業桌中間的則是單槍匹馬爭取連任的縣議員王燕美，無黨籍的她默默登記後靜靜地離開。

而在花蓮市選務作業中心，現任市民代表會副主席楊士弘爭取連任、參選縣議員失利東山再起的江如玲等人，紛紛在代表登記區現身握手寒暄，至於里長聯誼會長顏春有等多人，也都由親友陪同完成登記作業。

(中時 )