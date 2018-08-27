花蓮》花蓮縣下屆五合一選舉登記首日 熱鬧滾滾

國民黨提名的花蓮縣議員參選人徐子芳（前右2）由先生前議長楊文值（前右3）等人陪同記參選。（范振和攝）

友善列印
中時
范振和
無黨籍的花蓮縣議員王燕美爭取連任，單槍匹馬完成登記作業。（范振和攝）
民進黨徵召的花蓮縣議員參選人張美慧由大批人馬簇擁完成登記參選手續。（范振和攝）
花蓮縣國民兩黨候選人壁壘分明，參選人與支持群在選委會各佔一區登記。（范振和攝）

花蓮縣107年地方公職人員選舉，8月27至31日受理候選人申請登記，第一天，不少候選人選擇吉時，或單槍匹馬或大隊人馬簇擁前往登記，「凍蒜」聲不絕於耳。

花蓮縣第18屆縣長、第19屆縣議員、第18屆鄉鎮市長、第21屆鄉鎮市民代表暨村里長五合一選舉，參選人多，老幹新枝層出，登記首日，不少陣營「輸人不輸陣」，比聲勢比排場，宛如迎神賽會，熱鬧了縣選委會與各鄉鎮市選務作業中心。

27日上午10時左右，國民黨提名的縣議員參選人徐子芳在老公前議長楊文值、兒子楊哲灃、競選總部主任委員陳貞如、總幹事陳輝亮等多人陪同下登記，徐子芳希望延續老公熱心公益的精神，無縫接軌為民服務。

已故前市長田智宣的太太張美慧也是大批人馬簇擁前往選委會登記，民進黨徵召的張美慧說，她期盼能接續田智宣關心公共事務的熱忱，期盼議會有新血輪注入新活力。兩人「分庭抗禮」場面大，坐在受理作業桌中間的則是單槍匹馬爭取連任的縣議員王燕美，無黨籍的她默默登記後靜靜地離開。

而在花蓮市選務作業中心，現任市民代表會副主席楊士弘爭取連任、參選縣議員失利東山再起的江如玲等人，紛紛在代表登記區現身握手寒暄，至於里長聯誼會長顏春有等多人，也都由親友陪同完成登記作業。

(中時 )

台南》黃偉哲 林義豐完成台南市… 台北》丁守中嗆柯文哲4年讓台北…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。