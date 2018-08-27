台北》丁守中嗆柯文哲4年讓台北到處都夾娃娃機店

國民黨台北市長參選人丁守中（中）27日在黨籍議員參選人陪同下登記參選，受訪批評台北市城市競爭力大幅度下滑，這樣成績還能叫『光榮城市』？（王英豪攝）

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國民黨台北市長參選人丁守中（右）27日登記參選，批評台北市城市競爭力大幅度下滑，並與陪同徐巧芯登記參選的前總統馬英九（左）會師，一同高呼當選。（王英豪攝）
國民黨台北市長參選人丁守中（右二）27日登記參選，批評台北市城市競爭力大幅度下滑，並與前總統馬英九（左二）在電梯間會師，一同高呼當選。（王英豪攝）

國民黨台北市長參選人丁守中今天到台北市選委會正式登記參選，黨籍市議員參選人到場陪同壯聲勢，前總統馬英九也到場助威。丁守中痛批台北市長柯文哲讓台北只剩作秀文化。「台北四年，除了老化，除了幹話，毫無變化，唯一增加的就是到處夾娃娃機的店。」

台北市黨部主委黃呂錦茹今天上午率國民黨台北市議員參選人在北市選委會迎接丁守中，替丁守中助陣。不過在場也出現社民黨議員參選人游藝嗆聲鬧場，要丁守中表態大巨蛋態度，但立刻被在場民眾回嗆，「不要來這賺免費廣告」、「要問去問執政的柯文哲！」

丁守中今發表參選宣言，他說，在「大城市崛起」的時代，台北在國際城市競爭評比上更黯淡了，選了柯文哲，台北競爭實力一切都打折，仿彿搭錯車，一輛開往衰敗、口水、作秀的列車，和其他主要城市相比，台北已經快要看不到人家的車尾燈。

他說，根據日本公布的「全球城市實力指數」，全球44個主要城市，台北掉到36名，還輸給吉隆坡、曼谷。聯合國與中國社科院共同發布的「全球城市競爭力」，全球百大城市中，亞洲大崛起，但台北退步到47名，輸給9個大陸城市，「這樣叫『光榮城市』？連『虛榮』都不夠資格。」

丁痛批柯文哲，四年搞垮了台北，竟然還「放空氣」要組黨、要選總統，這是領導的時代，更是團隊的時代，台北市32個一級局處，四分之三首長中途跳船逃生。距離柯文哲越近，越了解真相。最糟糕的領導就是，捧紅了市長，糟蹋了城市，愧對了市民。

丁守中表示，台北這四年招商引資不到香港、新加坡的零頭；BOT勉強破零；大巨蛋繼續拖延擺爛；內湖塞車柯文哲只會說沒救了。柯文哲選前痛罵煙火，現在放的比誰都兇；他選前痛罵作秀文化，現在台北只剩作秀文化。台北四年，除了老化，除了幹話，毫無變化，唯一改變，就是滿街多了夾娃娃機店。

丁守中說，「再把台北交給柯文哲四年，台北只能靠葉克膜維生，等著器官捐贈。」

(中時 )

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