疫情超高趕北 台中登革熱再增5例

2018年08月27日 14:59 中時 馮惠宜

一爆再爆，台中市登革熱疫情伴隨連日大雨27日再新增5例，累計此波開心農場群聚疫情7日內已有18人確診，防疫專家坦言疫情比想像中嚴峻，如一周內未控制住，病例數破百、破千都有可能，一旦人數不斷攀升即可能出現死亡病例。

2015年台南市爆發登革熱疫情造成4萬人感染、218人死亡；台中市大里開心農場5月20爆出5例本土登革熱群聚感染疫情，連日來確診例不斷攀升，27日再新增5例，仍有27例疑似個案再等待檢驗結果，不願具名的防疫專家坦言此波疫情如止不住，恐重演2015年台南登革熱疫情大爆發憾事。

台中市政府為台中市新增5例為2男3女，分別居住於大里區、太平區與南區，年齡介於50多歲至70多歲，5人發病前均有大里區東昇里「開心農場」或鄰近菜園活動史，研判為開心農場相關群聚，該群聚累計18例確診，台中市累計病例達20例。

為防止疫情擴散，台中市政府持續加強登革熱的噴藥防治作業，並積極推動「一里清100桶積水容器」計畫，唯防疫專家指出，防疫需有方法與經驗，不能只在開心農場周遭一公里進行清理滋生源，只要0.5公分的水澤就可能有藏有病媒蚊，且應從確診病例居住環境周邊一公里進行清理，如雨後一周未能徹底疫情恐一發不可收拾。

(中時 )