丁守中：1124換市長 救台北

2018年08月27日 15:05 中時電子報 綜合報導

國民黨台北市長候選人丁守中今天在大批市議員參選人與基層陪同下完成登記。並喊出「1124換市長，救台北」。丁守中強調，柯文哲當市長，市政荒腔走板，做秀不做事，罄竹難書，台北競爭力已快要看不到其他主要城市車尾燈。再把台北交給柯文哲四年，台北只能靠「葉克膜」維生，等著器官捐贈。因此希望不分藍綠與世代的民眾都出來投票，1124換市長，自己的城市自己救。

丁守中今早在臉書PO出一篇「1124，換市長，救台北」的參選聲明，作了以上表示。他並否認自己是「佛系」，只是不唱「獨角戲」。因為城市治理專業而且複雜，他會依靠理念和團隊帶領台北走向未來。丁守中也痛批，柯文哲四年搞垮了台北，竟然還「放空氣」要組黨、要選總統？

圖/丁守中辦公室 提供

丁守中參選聲明如下：

當中南部陷在蔡政府「治國無能，治水失敗」的痛苦裡，今天登記參選倍感責任重大。

這四年過去了，在「大城市崛起」的時代，台北在國際城市競爭評比上更黯淡了，選了柯文哲，台北競爭實力一切都打折，仿彿搭錯車，一輛開往衰敗、口水、作秀的列車，和其他主要城市相比，台北已經快要看不到人家的車尾燈。

兩個很有代表性的城市評比：

一、日本公布的「全球城市實力指數」，全球四十四個主要城市，台北掉到36名。香港第九，北京十三，上海十五，全數向前。台北還輸給吉隆坡、曼谷。

二、聯合國與中國社科院共同發布的「全球城市競爭力」，全球百大城市中，亞洲大崛起，但台北退步到四十七名，輸給九個大陸城市。

這樣叫「光榮城市」？連「虛榮」都不夠資格。

前紐約市長朱利安尼被歐普拉尊稱為「美國市長」，不只因為「911」處理得當，他上任第一年，就改變了這個城市的衰敗、犯罪、髒亂。他堅信「破窗理論」，他「零容忍」，他讓城市浴火重生，不再鬼打牆。這是「領導與被領導」的差別，這是「搞政績與拚政治」的差別。

四年搞垮了台北，竟然還「放空氣」要組黨、要選總統？

這是領導的時代，更是團隊的時代。一個首都市長，「領導與團隊」至關重要。台北市三十二個一級局處，四分之三首長中途跳船逃生。距離柯文哲越近，越了解真相。最糟糕的領導就是：捧紅了市長，糟蹋了城市，愧對了市民。

丁守中是「佛系」？不，丁守中只是不唱「獨角戲」。城市治理專業而且複雜，丁守中會依靠理念和團隊帶領台北走向未來。

台北這四年，招商引資不到香港、新加坡的零頭；BOT勉強破零；大巨蛋，繼續拖延擺爛。內湖塞車，柯文哲只會說：沒救了。柯文哲選前痛罵煙火，現在放的比誰都兇；他選前痛罵作秀文化，現在台北只剩作秀文化。台北四年，除了老化，除了幹話，毫無變化，唯一改變，就是滿街多了夾娃娃機店。

這種市政上的荒腔走板，做秀不做事，罄竹難書。所有檢驗市政的標準，柯文哲不只打折，完全不及格。台北正在「加拉巴哥化」。自我封閉、自我演化。歷史經驗告訴我們：不行就是不行，再四年，只是延長災難。加倍痛苦。

不管為了下一代，或是上一代，或是這一代，丁守中呼籲：親愛的市民朋友，不必分藍綠，出來投票吧，自己的城市自己救。再把台北交給柯文哲四年，台北只能靠「葉克膜」維生，等著器官捐贈。

11月24日，我們「換市長，救台北」。

我是丁守中。我要上緊台北鬆脫的螺絲釘。台北.未來.在手中。讓我們里長全壘打，我們市議員過半，讓丁守中為大家打造嶄新台北。

(中時電子報)