陳沂罵志願役「廢物」館長嗆：台灣軍人對不起你什麼！

2018年08月27日 15:16 中時電子報 莊楚雯

館長看陳3斤直播(批評志願役軍人)快瘋掉 (翻攝自YOUTUBE)

網紅陳沂經常在網路直播自己的高見，但這次罵「志願役軍人多是廢物」得罪所有軍人以及國防部，連當過3年志願役的館長也爆氣，「你住澳洲來罵台灣，志願役是關你什麼事啊！」

日前陳沂在直播中痛批，會簽志願役的大部分都是屁孩，「出社會找不到工作、沒專長、或是文盲」，甚至詆毀軍中「買東西謊報數字、跟廠商勾結，做假資料，軍中不就是這個樣子嗎？不要把國軍講的多了不起，明明就是沒有正義、沒有真相的地方！」

對此，館長聽到這番言論，氣到快瘋掉！開直播大罵，「陳小姐妳繳稅沒什麼了不起，軍人有要繳稅好嗎」、「只要當過職業軍人，沒有人看到這影片不會生氣的！」更嗆她「台灣軍人是對不起你什麼」、「中華民國的部隊有問題，是中華民國政府的問題、是國防部長的問題、立委的問題，為了選票把很多訓練拿掉！不是軍隊存留的問題，軍隊是一定要從存在的，才能預防他國侵犯」。

同時也提到自己當軍人時，把自己操到像金剛，沒有愧對納稅人，而且自己的成就，也比她這個大小姐高，「比賺錢我賺得比你多，要比為台灣做事，我做得比你多千萬倍啦」批陳沂講話根本人神共憤！「你的世界太膚淺了！」

國防部則強烈指責陳沂直播內容，「已嚴重玷損軍人形象與尊嚴」，將依法提出告訴「還給軍人公道。

(中時電子報)