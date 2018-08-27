823熱帶低壓水災 農業災損近6億

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游昇俯

823熱帶性低氣壓豪雨造成農業嚴重災情，據農委會統計，截至27日11時為止，估計災情損失金額達5億8022萬元；其中，以漁產損失3億1446萬元最為嚴重，畜產、農產損失次之。若以各縣市受損情況來看，以嘉義市損失4億365萬元（佔70%）最多，台南市1億1327萬元（佔20%）居次，再其次為高雄市、雲林縣、屏東縣等。

經農糧署、畜牧處及漁業署彙整各縣市災損資料，漁產損失計3億1446萬元，主要受損種類為虱目魚，受損面積達212公頃，估計受損金額為1億2665萬元；其次為吳郭魚、鱸魚等。畜產損失總計1億8191萬元，主要受損畜禽為雞154.9萬隻，金額達1億1524萬元；其次則為豬、鴨、鵝等。

農產品損失亦有8271萬元（含養蜂損失94萬元），農作物受損面積達3516公頃，損害程度16%。主要受損作物為落花生，面積達739公頃，損害程度16%，損失金額約1102萬元；其次為其他蔬菜類（採種用蔬菜、南瓜、越瓜等）、食用玉米、食用番茄、西瓜等。

此外，民間設施亦有113萬元損失，主要為雲林縣、屏東縣、台南市的農業設施受損，及屏東縣的堆肥舍半倒所致。

農委會並已公告雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為現金救助及低利貸款地區。

(中時 )

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