陳沂罵軍人廢物難定罪？律師林智群酸：北大學費沒白繳

陳沂批志願役「廢物」，國防部開告。(圖/陳沂臉書)

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中時電子報
/綜合報導

話題不斷的網路紅人陳沂，日前開直播批「中華民國大部分志願役都是廢物！」，國防部表達強烈抗議，今(27日)提告還軍人公道。對此，律師林智群認為陳沂辱軍人言論遊走法律邊緣，難以定罪，酸她「交給北大法律的學費沒有白繳。」

直播稱「志願役軍人多廢物」 國防部告陳沂！

陳沂日前在臉書直播批評「中華民國大部分志願役都是廢物！」，言詞不改辛辣風格，說只有出社會找不到工作、沒專長的人才會簽志願役，此話一出不僅遭網友一面倒砲轟，也點燃軍人怒火，國防部今表示，陳沂言論嚴重玷損軍人形象與尊嚴，已蒐集相關事證，依法提出告訴。

律師林智群也在臉書發表看法，他持不同意見，認為陳沂法律概念正確，「如果我說三斤講的法律概念是對的，會不會很多人崩潰？」。他指出，妨害名譽是針對特定對象，但假設是泛指一個團體，其實不會成立犯罪。

林智群也表示，並不能說陳沂鑽法律漏洞，只能說念過法律的人，確實是比一般人知道遊戲規則，知道法律的紅線在哪裡。林智群語帶酸意指出「三斤交給北大法律的學費沒有白繳…」

至於陳沂罵軍人，是否會構成刑法140條侮辱公署罪？林智群補充，陳沂其實沒有針對哪個特定機關，只說志願役是「廢物」，認為不會她成立侮辱公署罪嫌。

(中時電子報)

文章來源：林智群臉書

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