連吃30天油炸物不只發胖 還會肝發炎變笨

2018年08月27日 15:31 中時電子報 戴安瑋

炸雞排、炸豬排，又香又脆，很多人愛吃，但專家表示，連吃一個月油炸食品，肝炎恐上身，甚至肝功能衰竭。營養學家羅列出油炸物6種危害，包括不利體重控制、油炸過程產生致癌物、增加心血管疾病風險等，最重要的是油炸物加了很膨鬆劑，吃多了傷害腦組織恐失智。

《元氣網》報導，現代人喜愛吃油炸食物，酥脆口感總讓人欲罷不能。大家都知道油炸的東西熱量高、容易導致肥胖，其實還有很多相當不利健康的風險。美國醫學節目The Doctors報導，吃油炸食物一個月，就會引起肝臟的明顯變化，油炸食品會引起人體內酶的變化類似肝炎，最終會導致肝功能衰竭。

生命時報訪問營養學家，羅列油炸物的6種危害，如下:

1.不利體重控制：油炸過程中，澱粉易吸收大量油脂，長期吃會攝取過多的熱量導致發胖。

2.油炸過程產生致癌物：富含蛋白質、脂肪和澱粉的食物，在油炸中會產生雜環胺、丙烯醯胺等致癌物。

3.增加心血管疾病風險：油炸食物含大量反式脂肪酸，會阻塞血管引發血栓；反式脂肪會降低血管彈性，易出現心血管疾病。

4.加重腸胃負擔：炸物難以消化外，由於加了過多的鹽，會刺激腸胃。

5.營養價值低：高溫會使蛋白質變質，還會破壞無機鹽和脂溶性維生素，妨礙人體吸收，吃完油炸物後若沒吃蔬菜水果等高纖食物，容易營養不均。

6.讓人變笨：很多油炸物會加硫酸鋁鉀或硫酸鋁銨等膨鬆劑，吃太多會傷害腦組織，增加罹患失智症風險。

(中時電子報)