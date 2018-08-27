大雨導致登革熱疫情不斷 今台中、新北再增7例

2018年08月27日 15:42 中時 鄭郁蓁

登革熱疫情不斷蔓延，國內今天再增7例病例，包括台中市5例與新北市2例，全都有高風險的菜園活動史。衛福部疾管署表示，台中市整體疫情持續超過一周，為避免大雨導致疫情嚴重爆發，未來三日將針對開心農場與周圍六里，地毯式清除孳生源，並每日動員50、60組人力噴藥滅蚊。

南台灣大雨漸歇，疾管署副署長羅一鈞提醒，雨後48小時是蚊子產卵、孑孓孵化的黃金時間，只需要兩天就能發育成為成蚊，因此雨後務必積極清理積水容器，避免蚊蟲孳生。

疾管署昨天統計全國今年本土病例累計40例，再加上今天新增7病例，累積共達47例。

羅一鈞表示，台中新增5例病例分別是大里區70多歲女性、太平區50多歲男性、太平區50歲女性、大里區50多歲女性以及南區70多歲男性，5人皆曾在大里區東昇里的開心農場或附近種菜。

羅一鈞強調，由於台中市本土登革熱疫情已持續超過一週，且近期受熱帶低氣壓及其外圍環流影響降雨量驟增，為避免雨後積水導致疫情加劇，臺中市政府與中央支援單位將連續3天，針對大里區開心農場及周圍6個高風險里別，執行大規模戶外區塊聯合防治，以地毯式清除孳生源，並每日動員50至60組人力以熱煙霧機由外向內包夾熱區噴藥滅蚊，建立防火牆，遏阻疫情向外擴散。

新北市病例包括新莊區自立里60多歲女性與瓊林里50多歲男性，該名女性有瓊林里菜園活動史，該名男性則在瓊林里住家附近種菜。

羅一鈞表示，新北市近期新增之第三波個案數已較少，且均有明確菜園活動史，研判疫情已過高峰並逐漸趨緩，無失控情形，將持續針對瓊林里高風險區域採取重點防治。

疾管署統計，目前47例共包括新北市21例、台中市20例、台北市2例、嘉義縣2例、桃園市1例、高雄市1例。

(中時 )