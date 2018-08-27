中市739億建設公路 林佳龍：多數第二任期完工

2018年08月27日 15:38 中時 盧金足

台中市長林佳龍表示，台中市公路39項建設投入739億元，多數建設預計在他第二任期可以完工，將為台中帶來跳躍式發展。（盧金足攝）

台中市政府建設局長黃玉霖27日在市政會議，針對台中市公路路網建設提出專案報告；他指出，目前台中市共計有國道四號豐原潭子段、國道一號銜接台74號工程等，共計有39項道路建設正在進行中，預計將與中央一起投入793億元。市長林佳龍指出，除了硬體建設，也要強化智慧交通軟體建設，多數建設預計在他第二任期可以完工，將為台中帶來跳躍式發展。

黃玉霖在市政會議中提出「大台中生活圈公路網道路建設」專案報告，他在報告中指出，配合花博將於11月開幕，作為花博聯外道路的中科南向三合一聯外道路，都將於近期完工通車，將可大幅紓解台3線(三豐路)的車流。

林佳龍表示，除了硬體的道路建設之外，公路網在軟體上，必須以智慧交通做為指導，並且透過道路之間的串聯形成路網，發揮台中的地理優勢，報告中的許多交通建設，都可預期將在他的第二任期內完工，屆時台中將展現儲蓄的爆發能量，呈現跳躍式的成長。

林佳龍說，有許多人對財政抱持「錢存在銀行才是錢」的觀念，然而更重要的是應該拿錢出來建設與投資，特別在利率低情形下，鼓勵投資以增加稅收，政府應該敲「大算盤」，否則公務員與政務官會變得保守，而建設的投資必須思考長遠的效益，當年縱貫鐵路貫通時，未計算短時間的效益，卻帶來台中市的發展，台中市透過這十年奠基，可以帶來百年榮景。

在國道部分，黃玉霖說，國道一號增設系統交流道銜接台74線工程，環境影響評估已經送環保署審議中，盼明年初可完成環評，推動後續細部設計等計畫，預計在2022年底完工。

林佳龍指出，過去談到這項建設，許多人都只是喊一喊，甚至有立委搞不清楚說建設已經被取消，事實上工程不僅在進行，且透過立委張廖萬堅與洪慈庸的爭取，工程總經費49.5億元皆由中央的國道基金支應。

國道四號豐原潭子段正在施工中，預計2021年可以完工，交通局長王義川表示，國道四號的工程，已經與地方協調，將配合花博，不會影響民眾從台3線上下交流道。

在市區道路部分，黃玉霖強調，目前市政路延伸工程，已在進行都市計畫變更中，外界誤會市府縮減車道，但事實上市府只是將腳踏車道併入人行道中，可以大幅減少徵收經費，但對車道並無任何影響。

此外，太平市民大道，已經向中央爭取到300萬元規畫經費，將進一步爭取預算執行，但因為這條道路所需經費將近40億元，分階段辦理；建設局也在沙鹿區、清水區與梧棲區辦理道路盤查，將在近二至三年內，逐步完成37條已徵收但未開闢的道路，將有助於確立雙港副都心的位階。

在縣市聯外道路上，配合捷運綠線延伸到彰化，將會開闢全長2.65公里，銜接彰化縣金馬東路且跨越大肚溪的橋梁，包括工程經費、用地取得費，總經費約28.91億元，該橋將採用公路捷運雙層共構，上層通行捷運綠線，下層則為車輛行駛的車道。

(中時 )