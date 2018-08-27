認罪庭明晚召開 孫安佐5頁起訴書早一步曝光！

孫安佐明晚將開認罪庭，今起訴書提前曝光，內容詳述他購買武器彈藥的日期以及被搜出的相關物品種類。(翻攝自狄鶯臉書)

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中時電子報

藝人狄鶯與孫鵬獨子孫安佐在美國念書，日前因說出恐攻學校等玩笑話而遭到逮捕，雖父母趕往美國搶救然至今仍未獲自由，如今已入獄153天，且案件升級到聯邦層級，預計最近一次認罪庭將在明晚11點舉行，然其5頁起訴書，早於開庭之前的現在曝光！

孫安佐明天台灣時間11點將在美國召開最新一次認罪庭，長達5頁的起訴書則早一步曝光，據《蘋果》報導，起訴書寫道孫安佐於2017年8月26日持F-1學生簽證入境賓州就讀高中，據檢方調查他自去年10月開始購入彈藥，也多次造訪當地某靶場，起訴書更列出孫安佐於去年12月31日跟數名來自台灣的訪客造訪靶場，由孫安佐付費使用多把槍枝，之後又於今年1月2日跟署名台灣訪客再訪該靶場並使用武器，然文件內並未曝光這些台灣旅客的身分。

另起訴書還列出孫安佐透過網路訂購的武器、彈藥種類，同時指定這些物品江送達他位於賓州的寄宿家庭所在處，之後警方才於今年3月26日被通報孫安佐做出恐攻威脅，隔天在他房間搜出一把自製手槍、多款武器配備及1607枚子彈，因而遭警方指控其犯了「非美國公民持武罪」，最重可處25萬美元(約768萬元台幣)、10年刑期。

而起訴書最後一頁，則列出警方從孫安佐那裏查獲並沒收的武器、彈藥一覽表，包含9mm Aguila子彈44枚、9mm Blazer Brass子彈635枚、12口徑Federal shotgun子彈225枚、5.56mm IMI子彈280枚及7.62 x 39mm TulAmmo子彈423枚等，共計5款彈藥。

(中時電子報)

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