天降龜殼花！男子上廁所被咬傷頭皮 國內首例

2018年08月27日 16:11 中時 鄭郁蓁

國內首次出現遭龜殼花咬傷頭部，併發急性呼吸衰竭的案例。65歲的張先生住在基隆暖暖山區，半夜上廁所時，一開門竟被天花板掉落的龜殼花狠咬一口，咬傷頭部，雖然第一時間趕到住家附近醫院，立即施打2劑抗出血性蛇毒血清，但臉部及頭皮卻持續腫脹，轉至台北榮總，腫脹仍進展到頸部，導致呼吸道阻塞，緊急插管急救，前後一共打了10劑血清，住院後5天才撿回一命。

根據疾管署統計，全台每年約有1千1百起毒蛇咬傷事件，絕大多數都咬傷上肢與下肢，占99%以上。

收治病例的台北榮總急診部醫師陳燕嘉表示，台北榮總急診過去20年中，所有毒蛇咬傷的案例，只有3人被咬傷頭頸部，全都是龜殼花逞凶，但像這樣子併發急性呼吸衰竭症狀者，不僅國內首見，回顧國外相關報告，美國出血性毒蛇咬到頭頸部的案例小於2%，巴西比率更小於0.5%，在全世界都非常罕見。

在台灣，雨傘節等神經性毒蛇，咬傷病人常常會發生急性呼吸衰竭，主要原因是神經性蛇毒會造成病人呼吸肌麻痺。但陳燕嘉表示，這與出血性毒蛇的龜殼花咬傷頭頸部，組織腫脹而導致的上呼吸道阻塞機轉不同。

陳燕嘉指出，龜殼花是北部地區常見的出血性毒蛇，咬傷症狀以疼痛、腫脹、瘀青、出血、水泡、組織壞死等為主；一旦遭龜殼花咬傷，依中毒嚴重程度，需1至4劑的血清治療，但頭頸部被龜殼花咬傷的病人可能需要更高劑量的血清治療，以快速中和蛇毒，減少組織腫脹，進而避免上呼吸道阻塞。

每年3到11月是國內毒蛇活動頻繁季節。陳燕嘉提醒，，台灣目前有抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清、抗雨傘節及飯匙倩蛇毒血清、抗百步蛇毒血清、抗鎖鏈蛇毒血清等4種抗蛇毒血清，除了急診醫師依臨床症狀判斷咬傷蛇種外，民眾如能正確辨認蛇種或拍照、或將蛇體帶至醫院，均有助於急診醫師給予正確的抗蛇毒血清治療。

(中時 )