台北》丁守中登記參選台北市長 與馬英九合體高喊凍蒜

2018年08月27日 16:03 中時電子報 綜合報導

年底九合一選舉參選人登記今天正式開跑，國民黨市長候選人丁守中今天更以母雞帶小雞的態勢，在數十位北市議員參選人簇擁下熱鬧登記參選，現場凍選聲不斷。前總統馬英九稍晚也來到市選委會為馬家軍市議員參選人助陣造勢，並與丁守中一同現身，馬英九在兩人合體後還帶頭高喊丁守中市長凍選、市議員及里長全壘打，現場氣氛熱烈。

圖／丁守中辦公室 提供

丁守中今早與33席台北市議員參選人上午在台北市黨部主委黃呂錦茹、地方黨部幹部與婦女後援會大批支持者陪同下，前往台北市選委會登記參選，選舉營造藍營大團結氣勢，現場並準備了舞龍舞獅，熱鬧非常。

圖／丁守中辦公室 提供

丁守中致詞時也朝台北市長柯文哲火力全開，痛批台北市近年競爭力滑落，柯文哲只會老話、幹話連篇，而台北市政卻毫無變化。至於媒體詢問是否希望盡速與柯文哲就市政展開辯論？丁守中則肯定地表示，全世界各國首都市長選舉都有辯論，台北市政選舉當然不該例外。

事實上，丁守中連日來營造藍營團結氣氛不斷，先是與國民黨立委蔣萬安、前內政部長李鴻源、前行政院長張善政針對市政政策召開記者會，昨日新黨黨慶，曾說「有條件支持台北市長柯文哲」的新黨主席郁慕明，也正式表態支持丁守中。

不過今早熱鬧的登記過程中，主張松菸護樹的市議員參選人游藝也趁機會到場嗆聲，要丁守中對遠雄大巨蛋表態，引發兩邊人馬叫囂，場面一度混亂。

針對媒體詢問如何因應柯文哲挾帶高人氣等問題，丁守中表示，有時候候選人聲勢高，但到選前翻盤的例子很多，沒有什麼好奇怪的。他也說自己不太迷信，並沒有挑選什麼良辰吉時登記參選，例如先前初選辦公室就選在大凶日開幕，但當時來的人還是很多，所以有些事情就隨緣就好，靠自己盡心盡力就好。

(中時電子報)