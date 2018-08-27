亞運》棒球抗韓太緊張 林瀚打完亞運退出國際賽

2018年08月27日 18:13 中時 陳志祥

陳志祥／雅加達報導

雅加達亞運中華棒球隊「老大哥」林瀚（33歲）在首戰南韓贏球最有感觸，打到第9局還在擔心中華隊會有狀況，只是林瀚是白擔心了，因為中華隊第1次令人感受沒有「雖敗猶榮」、反而是「贏定了」的氣氛！

2014年中華隊在金牌戰敗給南韓隊，這是中華隊第2次金牌戰失守，當時中華隊3比2領先南韓，可惜到了第8局南韓滿壘後，中華隊出現亂流，先保送對手拿到追平分，再被得到3分，反而以6比3被逆轉。

林瀚嘗過上屆領先變成落敗的滋味，不過，他說，上屆與今年不一樣了，中華隊凝聚很好，組隊練球的時間很長，比賽氣氛不再是「悶悶的」。

林瀚是從中繼投手王宗豪的反應得知中華隊不會輸球，他表示，王宗豪原本以為投手丘到本壘板的距離比國內球場多了1步，可是上場投球卻感覺很近，代表投手狀況好。當下我覺得要相信投手的直覺。

在信心與擔心的夾擊下，最後打敗南韓，這場成了林瀚打球生涯印象最深的球賽。他認為南韓先發投梁玹種有輕敵的傾向，看他配球就知道，先用直球的速差壓制，發現無效後，第2局開始多用變化球，球路更犀利難打了。

林瀚也決定打完雅加達亞運之後，就從國際賽退休，因為自己有肩傷在身，而且抱定31歲之後就想交棒傳承年輕球員，只是為了力挺自己的總教練，他與幾位「老合庫」依舊奮戰至今，亞運結束後，他不再參加國際賽事了。

(中時 )