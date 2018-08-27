亞運》棒球抗韓太緊張 林瀚打完亞運退出國際賽

中華隊林瀚打算亞運後退出國際賽。（杜宜諳攝）

友善列印
中時

陳志祥／雅加達報導

雅加達亞運中華棒球隊「老大哥」林瀚（33歲）在首戰南韓贏球最有感觸，打到第9局還在擔心中華隊會有狀況，只是林瀚是白擔心了，因為中華隊第1次令人感受沒有「雖敗猶榮」、反而是「贏定了」的氣氛！

2014年中華隊在金牌戰敗給南韓隊，這是中華隊第2次金牌戰失守，當時中華隊3比2領先南韓，可惜到了第8局南韓滿壘後，中華隊出現亂流，先保送對手拿到追平分，再被得到3分，反而以6比3被逆轉。

林瀚嘗過上屆領先變成落敗的滋味，不過，他說，上屆與今年不一樣了，中華隊凝聚很好，組隊練球的時間很長，比賽氣氛不再是「悶悶的」。

林瀚是從中繼投手王宗豪的反應得知中華隊不會輸球，他表示，王宗豪原本以為投手丘到本壘板的距離比國內球場多了1步，可是上場投球卻感覺很近，代表投手狀況好。當下我覺得要相信投手的直覺。

在信心與擔心的夾擊下，最後打敗南韓，這場成了林瀚打球生涯印象最深的球賽。他認為南韓先發投梁玹種有輕敵的傾向，看他配球就知道，先用直球的速差壓制，發現無效後，第2局開始多用變化球，球路更犀利難打了。

林瀚也決定打完雅加達亞運之後，就從國際賽退休，因為自己有肩傷在身，而且抱定31歲之後就想交棒傳承年輕球員，只是為了力挺自己的總教練，他與幾位「老合庫」依舊奮戰至今，亞運結束後，他不再參加國際賽事了。

(中時 )

亞運》中華「天菜猛男」龍舟隊海… 亞運》首次搭檔出賽就摘金 陳怡…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。